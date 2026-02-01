Gold Rate Today: గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు భారీగా పతనం.. పెట్టుబడిదారులకు షాక్..!

Gold and Silver Rate Today : దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) ఫ్యూచర్ ట్రేడింగ్లో ఈ పతనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వరుసగా రెండు రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్న రేట్లు..ఇవాళ మరింతగా క్షీణించాయి. కేంద్ర బడ్జెట్ నేపథ్యంలో మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి దీనికి ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ కాంట్రాక్ట్కు సంబంధించిన 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఇవాళ ఒక్కరోజే రూ.4,834 తగ్గింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,47,511 స్థాయికి చేరింది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు ఒకే రీతిగా పడుతూ రావడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పరిస్థితులు, డాలర్ మారకం విలువ, పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇక వెండి ధరలు కూడా ఇదే బాటలో నడుస్తున్నాయి. మార్చి కాంట్రాక్ట్కు చెందిన కేజీ వెండి ధర ఇవాళ రూ.26,273 తగ్గింది. దీంతో వెండి ధర రూ.2,65,652కు పడిపోయింది. ఇది ఇటీవల కాలంలో చూసిన పెద్ద పతనాల్లో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు. సాధారణంగా బంగారంతో పాటు వెండి కూడా సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు ఇతర మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రభావం కూడా ఈ ధరలపై కనిపిస్తోంది. బడ్జెట్ రోజు కావడంతో ఆదివారం అయినప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్లు పనిచేశాయి. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి వంటి కమోడిటీల నుంచి డబ్బును స్టాక్ మార్కెట్ వైపు మళ్లిస్తున్నారని అంచనా. అలాగే ఫ్యూచర్ ట్రేడింగ్లో అమ్మకాలు పెరగడం వల్ల ధరలు మరింతగా దిగివచ్చాయి.
ఈ ధరల పతనం సామాన్య వినియోగదారులకు కొంతమేర లాభం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఇది మంచి అవకాశం కావచ్చు. అయితే పెట్టుబడిగా బంగారం..వెండి కొనుగోలు చేసినవారికి మాత్రం ఇది ఆందోళన కలిగించే విషయం.