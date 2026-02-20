English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 20 రేట్లు ఎంత ఉన్నాయంటే..!

ఫిబ్రవరి 20, 2026న భారతదేశంలో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాలన్నింటిలోనూ 22 క్యారెట్, 24 క్యారెట్ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పడిపోయాయి. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఈ రోజు బంగారం కొంచెం చవకగా లభిస్తోంది. ఇది బంగారం కొనాలనుకునే వారికి కొంత ఊరట ఇచ్చే విషయం అని చెప్పవచ్చు.
ఈ రోజు భారతదేశంలో 22 క్యారెట్ బంగారం ధర 1 గ్రాముకు రూ.14,365గా ఉంది. ఇది నిన్నటితో పోలిస్తే రూ.30 తగ్గింది. అదే విధంగా 8 గ్రాముల 22 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,14,920గా నమోదైంది. ఇది రూ.240 తగ్గుదలగా చెప్పవచ్చు. 24 క్యారెట్ బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.15,083గా ఉంది. 8 గ్రాముల ధర రూ.1,20,664గా ఉంది.

ముంబైలో కూడా ఇదే తరహా ధరలు నమోదయ్యాయి. అక్కడ 22 క్యారెట్ బంగారం 1 గ్రాముకు రూ.14,365గా, 24 క్యారెట్ బంగారం 1 గ్రాముకు రూ.15,083గా ఉంది. చెన్నైలో మాత్రం ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ కూడా తగ్గుదల కనిపించింది. చెన్నైలో 22 క్యారెట్ బంగారం 1 గ్రాము ధర రూ.14,420గా ఉండగా, 24 క్యారెట్ బంగారం 1 గ్రాము ధర రూ.15,141గా ఉంది.  

హైదరాబాద్‌లో కూడా చెన్నైతో సమానమైన ధరలే ఉన్నాయి. 22 క్యారెట్ బంగారం 1 గ్రాముకు రూ.14,420గా, 24 క్యారెట్ బంగారం 1 గ్రాముకు రూ.15,141గా నమోదైంది. ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ బంగారం 1 గ్రాము ధర రూ.14,415గా ఉండగా, 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.15,136గా ఉంది. అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, కోల్‌కతా నగరాల్లో కూడా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి.  

నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు తగ్గడం, డాలర్ మారకం విలువల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల లాభాల స్వీకరణ వంటి కారణాల వల్ల భారతదేశంలో బంగారం ధరలు తగ్గినట్టు తెలుస్తోంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సీజన్ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో బంగారం కొనుగోలు చేసే వారు ఈ తగ్గిన ధరలను ఉపయోగించుకోవచ్చని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.  

అయితే బంగారం ధరలు రోజూ మారుతుంటాయి. నగరం నుంచి నగరానికి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చు. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

