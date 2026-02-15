English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate: బంగారం ధర కేవలం రూ.12,000… ఎక్కడ, ఎలా కొంటే లాభం వస్తుంది అంటే..!

Gold Rate Today : బంగారం ధరలు విదేశాల్లో తక్కువగా ఉంటాయని చాలామంది అక్కడ కొనుగోలు చేసి ఇండియాలో అమ్మితే లాభం వస్తుందని భావిస్తారు. ముఖ్యంగా రూ.20 లక్షల వరకు బంగారం తీసుకువస్తే మంచి లాభం ఉంటుందని అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవ లెక్కలు చూస్తే పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది.
దుబాయ్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా గోల్డ్ సిటీగా పిలుస్తారు. భారతదేశంతో పోలిస్తే అక్కడ బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉండటంతో చాలామంది దుబాయ్ నుంచి బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు. అక్కడ కొనుగోలు చేసి భారతదేశంలో అమ్మితే నిజంగా లాభం వస్తుందా అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది.  

ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు సుమారు రూ.12,900 వరకు ఉంది. అదే సమయంలో భారత్‌లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ధర తేడా వల్లే దుబాయ్‌లో బంగారం కొనడం లాభమని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ ధర మాత్రమే చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం సరైనది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం లేదా వివాహాల కోసం కొద్దిపాటి ఆభరణాలు కొనడం ఒక విషయం. అయితే వ్యాపార ఉద్దేశంతో బంగారం తీసుకురావాలంటే చాలా జాగ్రత్త అవసరం. పన్నులు, కస్టమ్స్ నిబంధనలు, తిరిగి అమ్మినప్పుడు వచ్చే ధర వంటి అంశాలు లాభాన్ని తగ్గిస్తాయి.  

ప్రస్తుత బ్యాగేజ్ రూల్స్ ప్రకారం, ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువకాలం విదేశాల్లో ఉన్నవారికి మాత్రమే పరిమిత మినహాయింపు ఉంటుంది. మహిళలు 40 గ్రాములు, పురుషులు 20 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలను పన్ను లేకుండా తీసుకురాగలరు. ఈ సౌకర్యం ఆభరణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. బంగారు కడ్డీలు లేదా నాణేలు తీసుకొస్తే మాత్రం కస్టమ్స్ సుంకం తప్పనిసరి.  

తక్కువ రోజుల పర్యటనకు వెళ్లినవారికి ఈ మినహాయింపు ఉండదు. వారు ఎంత బంగారం తీసుకువచ్చినా పన్ను చెల్లించాలి. ప్రతి కొనుగోలుకు బిల్లు ఉండాలి. విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్ అధికారులకు ప్రకటించాలి. ప్రకటించకపోతే జరిమానాలు, చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.  

దుబాయ్‌లో బంగారం చౌకగా కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం అక్కడి పన్నుల విధానం. గోల్డ్ సౌక్ లాంటి మార్కెట్లలో తయారీ ఖర్చులపై బేరసారాలు చేయవచ్చు. కొన్నిసార్లు VAT రీఫండ్ కూడా లభిస్తుంది. కానీ భారత్‌కు తీసుకువచ్చిన తర్వాత కస్టమ్స్ సుంకం, 3 శాతం GST, కరెన్సీ మార్పిడి ఖర్చులు కలుస్తాయి. తిరిగి అమ్మేటప్పుడు వ్యాపారులు 1–2 శాతం తగ్గింపు కూడా చేస్తారు.  

ఉదాహరణగా చూస్తే..దుబాయ్‌లో గ్రాముకు రూ.12,900 ఉన్న 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని రూ.20 లక్షలకు కొనుగోలు చేసి భారత్‌లో అమ్మితే సగటుగా దాదాపు రూ.1 లక్ష వరకు మాత్రమే లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా ధరలు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే. అందుకే నిపుణుల సూచన ఏమిటంటే, దుబాయ్ నుంచి బంగారం తెచ్చి అమ్మడం సాధారణ వ్యక్తులకు పెద్దగా లాభదాయకం కాదు.

