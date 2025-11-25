English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు ఈ ఏడాది భారీగాపెరుగుతున్నాయి. 2025 జనవరి నుండి నవంబర్ వరకు చూస్తే..  బంగారం ధరలు దాదాపు 50శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి. ఇంత భారీ పెరుగుదల చరిత్రలో ఏనాడూ లేదు. ఈ పెరుగుదల వెనుక ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో జరుగుతున్న అనిశ్చితులు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, మార్కెట్ అస్థిరతలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని గ్లోబల్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వివిధ దేశాలపై విధించిన దిగుమతి సుంకాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడిని సృష్టించాయి. దీనివల్ల గ్లోబల్ స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా పడిపోతుండడంతో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లకు సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయం కోసం పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మొగ్గుచూపారు. ఈ పెరిగిన డిమాండ్ బంగారం ధరలను మరింత ఎత్తులోకి తీసుకెళ్లింది.

ఈ పరిస్థితుల్లో, మరో ముఖ్య అంశం కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపింది. అదే చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ చేసిన భారీ బంగారం కొనుగోళ్లు. గత కొన్ని ఏళ్లుగా చైనా తన విదేశీ నిల్వలను బంగారంతో పెంచుకుంటూ వస్తోంది.   

ముఖ్యంగా డాలర్‌పై ఆధారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చైనా బంగారం నిల్వలను పెంచడం ప్రారంభించింది. ఫలితంగా చైనా ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బంగారం కొనుగోలు చేసే దేశంగా నిలిచింది. ఈ కొనుగోళ్లు బంగారం అంతర్జాతీయ డిమాండ్‌ను గణనీయంగా పెంచి .. ధరలను మరింతగా పెంచాయి.  

అయితే..  చైనా తన కొనుగోళ్లను కొనసాగిస్తుందా లేదా అనేది బంగారం భవిష్యత్ ధరలపై కీలక ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. గత రెండు నెలలుగా చైనా బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. ఈ ధోరణి కొనసాగితే.. మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గి ధరలు క్షీణించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ బంగారం దాదాపు 4000 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే, డాలర్ విలువ బలపడటం, చైనా కొనుగోళ్లు తగ్గడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచడం, గోల్డ్ ETFల్లో పెట్టుబడిదారుల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇవన్నీ కలిసి పనిచేస్తే బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.  

నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ఈ ప్రతికూల అంశాలు ఒకేసారి ప్రభావం చూపితే, భారత మార్కెట్లో 22 క్యారట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర లక్ష రూపాయల కంటే కూడా దిగువకు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. 

