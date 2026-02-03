Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ ఢమాల్.. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ, మంగళవారం పసిడి ధరలు ఇవే..!

Gold Rate Today: గత నాలుగు, ఐదు రోజులుగా బంగారం ధరలు తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నాయి. భారీగా పెరిగి ఆల్టైమ్ గరిష్టానికి చేరుకున్న బంగారం ధరల్లో భారీగా లాభాల స్వీకరణ జరిగింది. దీంతో వాటి ధరలు కిందకు దిగి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు అనగా ఫిబ్రవరి 3న పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం..
బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ, మంగళవారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,44,297 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,35,500 పలుకుతోంది. పసిడి ధరలు వరుసగా మూడో రోజు కూడా భారీగా తగ్గడం గమనించవచ్చు.
గత వారం ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ స్థాయి నుంచి బంగారం ధర భారీగా తగ్గడం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం బంగారం ధర కేవలం ఒకరోజు వ్యవధిలోనే రూ. 6,769 తగ్గి రూ. 1,44,297 పలుకుతోంది. పసిడి ధరలు భారీగా తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది ఊరట కలిగించే అంశం అని చెప్పవచ్చు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడం కూడా ఒక ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,644 డాలర్లకు పడిపోయింది. కేవలం ఒక్క రోజులోనే బంగారం ధర దాదాపు 240 డాలర్లు తగ్గింది. బంగారం ధర భారీగా తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టే వారు ఆచితూచి వ్యవహరించాలని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ముఖ్యంగా బంగారం ధర తగ్గడానికి అనేక ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి. భారత్ అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడం వల్ల ఈక్విటీ మార్కెట్లు పాజిటివ్గా స్పందిస్తున్నాయి. అమెరికా - భారత్ మధ్య బలమైన వాణిజ్య సంబంధం ఉంది. ఇటీవల డోనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలను తగ్గిస్తున్నట్లు పేర్కొన్న నేపథ్యంలో అమెరికా ఈక్విటీ మార్కెట్లు పాజిటివ్గా స్పందిస్తున్నాయి.
ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుంచి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రూపంలో వెనక్కు తీసుకొని ఈక్విటీ మార్కెట్ల వైపు వెళుతున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ నెమ్మదిగా తమ దూకుడు విధానాలను తగ్గిస్తున్నారు. దీంతో డాలర్ విలువ బలపడుతోంది. డాలర్ విలువ బలపడే కొద్దీ బంగారం ధర తగ్గడం అనేది సహజం.