Gold Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ అదిరిపోయిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: నేడు అక్షయ తృతీయ. భారతీయ సంస్కృతిలో అక్షయ తృతీయకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు చిన్న బంగారుం ముక్క కొన్నా చాలు అది భవిష్యత్తులో అపార సంపదను తీసుకువస్తుందని పసిడి ప్రియులు నమ్ముతుంటారు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. 
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు నెలకున్నా బంగారానికి మాత్రం డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. తన డిమాండ్ ను అలాగే నిలబెట్టుకుంటోంది. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఆదివారం అక్షయ తృతీయ.. ఈ రోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. 

హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,780 రూపాయలు పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,800 పలుకుతోంది. 

ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,930 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం రూ. 1,42,950 పలుకుతోంది.   

చెన్నై, బెంగళూరులో 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,56,660గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల జ్యువెల్లరీ బంగారం ధర రూ. 1,43,600 పలుకుతోంది. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Gold prices Gold Silver Price Gold Silver Rate Gold Rate Today gold rate Silver Rate Silver Rate Today Gold price in Hyderabad today gold rate in hyderabad

