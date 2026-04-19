Gold Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ అదిరిపోయిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: నేడు అక్షయ తృతీయ. భారతీయ సంస్కృతిలో అక్షయ తృతీయకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు చిన్న బంగారుం ముక్క కొన్నా చాలు అది భవిష్యత్తులో అపార సంపదను తీసుకువస్తుందని పసిడి ప్రియులు నమ్ముతుంటారు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు నెలకున్నా బంగారానికి మాత్రం డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. తన డిమాండ్ ను అలాగే నిలబెట్టుకుంటోంది. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఆదివారం అక్షయ తృతీయ.. ఈ రోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,780 రూపాయలు పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,800 పలుకుతోంది.
ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,930 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం రూ. 1,42,950 పలుకుతోంది.
చెన్నై, బెంగళూరులో 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,56,660గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల జ్యువెల్లరీ బంగారం ధర రూ. 1,43,600 పలుకుతోంది.
