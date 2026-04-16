Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు పండగే.. రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పతనం.. తులంపై రూ.30 వేల లాభం..ఏప్రిల్ 16 లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే..!!

Gold Price Drop Alert: పసిడి ప్రియులకు ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ.. ఇంకా ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి దిగువకే ఉన్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా చుక్కలు చూపించిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా రివర్స్ గేర్ వేశాయి. జనవరి 2026 నెలలో ఆల్ టైం రికార్డులను క్రియేట్ చేసినప్పటికీ.. ఇప్పుడు ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం ధరలు చూసినట్లయితే.. బంగారం ధరలు మళ్లీ సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయన్నది స్పష్టం అవుతోంది.
నేడు ఏప్రిల్ 16వ తేదీ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,54,220 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,41,368, 18 క్యారెట్ల బంగారం: రూ. 1,15,665 పలుకుతోంది. గతంతో పోల్చి చూస్తే ధరలు భారీగా తగ్గాయనే చెప్పాలి.
ముఖ్యంగా జనవరి 28వ తేదీన పసిడి అత్యంత గరిష్టంగా రూ. 1.83 లక్షల వరకు వెళ్ళింది. అంటే.. ఆ రికార్డు ధరతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం పసిడి ధర ఏకంగా రూ. 30,000 మేర తగ్గిందన్న సంగతి క్లియర్ గా అర్థం అవుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు పసిడి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పసిడి పతనానికి ప్రధానంగా డాలర్ బలపడటమే కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో, ప్రపంచ దేశాలన్నీ చమురు కొనుగోలు కోసం అమెరికన్ డాలర్లను సేకరిస్తున్నాయి. దీంతో మార్కెట్లో డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగి అది బలపడింది.
డాలర్ విలువ పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన గోల్డ్ నుంచి తమ పెట్టుబడులను తీసి, అమెరికన్ ట్రెజరీ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఫలితంగా బంగారం అమ్మకాలు పెరిగి ధరలు దిగివస్తున్నాయి.
భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారం కొనడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం, ఆర్థిక భరోసాగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం వేచి చూస్తున్న వారికి ఇది గొప్ప అవకాశమని చెప్పాలి. గరిష్ట స్థాయి నుంచి రూ. 30 వేల వరకు తగ్గడం అంటే సామాన్యులకు భారీ లాభం చేకూరినట్లే అవుతుంది.
ప్రస్తుతానికి ధరలు తగ్గుతున్నప్పటికీ, మార్కెట్లో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. ఇరాన్ యుద్ధం వంటి భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు మార్కెట్లను ఎటువైపుకైనా తిప్పవచ్చు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు కుదుటపడితే ధరలు మరింత స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. ఏది ఏమైనా, గరిష్ట ధరలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ధర తక్కువగా ఉన్నందున కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయమని చెప్పవచ్చు.