English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Rate Today: అక్షయ తృతీయ ముందే పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 17వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు నెమ్మదిగా దిగివస్తున్నాయి.  నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..  24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,53,470 రూపాయలు పలుకుతుంది.  అదే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర  1,40,681 రూపాయలు పలుకుతుంది.
1 /5

బంగారం ధరలు మార్కెట్లో భారీగా పెరిగేందుకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితిలే కారణమని చెప్పాలి.  పసిడి ధర ఈ వారం కనిష్ట స్థాయితో పోల్చి చూస్తే కొద్దిగా పెరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు.  అయితే గడిచిన ఏడాది  కాలంగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధర దాదాపుగా 80 శాతం మేర పెరిగింది.  బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ పరిస్థితులే అని చెప్పాలి. 

2 /5

 ముఖ్యంగా అమెరికా ఇరాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుందని చెప్పాలి.  ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ నుంచి బంగారం వైపు తరలించేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.  ఫలితంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి.  మరోవైపు బంగారం ధరలు పెరగడంతో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి మరింత కష్టంగా మారింది. 

3 /5

 భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు చేయడం తరతరాలుగా వస్తున్న ఆనవాయితీగా మారింది.  ముఖ్యంగా పెళ్లి శుభకార్యాల సమయంలో బంగారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.  ఇది ఇతర దేశాలతో పోల్చి చూస్తే మన దేశంలో ముఖ్యంగా..  దక్షిణ భారత దేశంలో బంగారు ఆభరణాల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది.  ఈ నేపథ్యంలో పెరుగుతున్న ధరల కారణంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా కష్టంగా మారింది. 

4 /5

 అయితే గతంతో పోల్చి చూసుకున్నట్లయితే బంగారం దుకాణాలకు వచ్చే కస్టమర్ సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గిందని యజమానులు చెబుతున్నారు. తప్పనిసరి అయితే తప్ప ప్రజలు కొనుకోవడం చేయడం లేదని చెబుతున్నారు.  దీనికి ప్రధాన కారణం పెరుగుతున్న ధరలే అని చెప్పవచ్చు.  అయితే బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధానంగా ప్రస్తుతం డాలర్ విలువ గతవారం కన్నా చాలా వరకు తగ్గడమే కారణమని నిపుణులు చెప్తున్నారు. 

5 /5

 బంగారం ధరలు డాలర్ ఆధారంగా పెరగడం లేదా తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఈరోజు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం తెలుగు రాష్ట్రాలైన హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ తో పాటు విజయవాడ,  విశాఖపట్నం ప్రాంతాల్లో కూడా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి . అంతేకాదు దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో కూడా ఇవే ధరలు  కొనసాగుతున్నాయి.  అయితే ప్రాంతాలను బట్టి అక్కడ జిఎస్టి ఛార్జీల ధరల్లో స్వల్పంగా తేడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.   అక్షయ తృతీయ ఇంకో రెండు రోజుల్లో ఉండడం వల్ల బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు అనే అవకాశం ఉందో లేదో చూడాల్సి ఉంది.    

Gold Rate Today Today Gold Rate gold rate today news india gold rate today Gold Rate Today in India 22 karat gold rate today Hyderabad Gold Rate Today

Next Gallery

