Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 9వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధర ఎంత ఉందంటే?

Gold Rate Today: గత వారం దేశంలో బంగారం ధరలు భారీ ఊగిసలాటను చూశాయి. ఫిబ్రవరి 28, మార్చి 1 తేదీల్లో అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ దేశాలు ఇరాన్పై దాడులు చేశాయనే వార్తలతో బంగారం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. కానీ ఆ తర్వాత ధరలు మళ్లీ క్రమంగా తగ్గాయి. శనివారం స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ, తర్వాత మళ్లీ పాత స్థాయిలకే చేరుకున్నాయి. అయినప్పటికీ బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ సాధారణ కొనుగోలు దారులకు అందనంత ఎత్తులోనే కొనసాగుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఉండటంతో బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ధరలు పెద్ద భారంగా మారుతున్నాయి. బులియన్ మార్కెట్ ధరలకు తోడు జువెలరీ షాపుల్లో మేకింగ్ చార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి అదనపు ఖర్చులు ఉండటంతో ఆభరణాల కోసం ఖర్చు మరింత పెరుగుతోంది. దీంతో 22 క్యారెట్ల బంగారంతో ఒక తులం నగ చేయించుకోవాలంటే దాదాపు రూ.2 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది.
గుడ్ రిటర్న్స్ వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం సాయంత్రం విజయవాడ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ.1,63,640గా నమోదైంది. 22 క్యారట్ బంగారం 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1,50,000 ఉంది. 18 క్యారట్ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,22,730 వద్ద ఉంది. వెండి ధరల విషయానికి వస్తే కిలో వెండి రూ.2,90,000 వద్ద ఉండగా, తులం వెండి ధర రూ.2,900గా ఉంది. గత సంవత్సరం అక్టోబర్ నుంచి వెండి ధరల్లో కూడా గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ధరలు కొంత స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే భవిష్యత్తులో వెండికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మల్టీ కమాడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (MCX)లో కూడా బంగారం, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు గమనార్హంగా ఉన్నాయి. గోల్డ్ ఏప్రిల్ ఫ్యూచర్స్ సుమారు రూ.1,61,675 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, సిల్వర్ మార్చి ఫ్యూచర్స్ రూ.2,68,569 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు ప్రస్తుతం పెద్ద మార్పులు లేకుండా స్థిరంగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర సుమారు 5,171 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, ఔన్స్ వెండి ధర 84 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
మధ్య ఆసియా ప్రాంతంలో వారం రోజుల క్రితం ఏర్పడిన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొంత వరకు తగ్గినప్పటికీ, ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ దాడులు మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి. తాజా దాడుల్లో ఇరాన్కు చెందిన కీలక స్థావరాన్ని ఈ రెండు దేశాలు ధ్వంసం చేసినట్లు సమాచారం. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్కు సుమారు 80 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న చమురు ధరలు పరిస్థితులు మారకపోతే త్వరలోనే 100 డాలర్లకు చేరే అవకాశముందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరికొంతకాలం కొనసాగితే పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంలో పెట్టుబడులు పెంచే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.