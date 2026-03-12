English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: విజయవాడ, హైదరాబాద్, వైజాగ్ లో నేడు మార్చి 12వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల ప్రభావం భారతదేశంలో బంగారం, వెండి ధరలపై కొనసాగుతోంది. గురువారం ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభమైన సమయంలో బంగారం ధరలు పెద్దగా మార్పు లేకుండా స్థిరంగా ఉండగా.. వెండి ధరల్లో మాత్రం స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
 
ముఖ్యంగా ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేపట్టిన దాడులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు సంప్రదాయంగా సురక్షిత ఆస్తిగా భావించే బంగారంలో పెట్టుబడులు పెంచుతున్నారు. ఈ పరిణామాల ప్రభావంతో బంగారం ధరలు ఉన్నత స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి.

మార్చి 12న  దేశవ్యాప్తంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు దాదాపు రూ. 1,63,320 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1,49,710గా నమోదైంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధరలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,63,470గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,860 వద్ద ఉంది.

దేశంలోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో కూడా బంగారం ధరలు దాదాపు ఒకే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,63,320గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,710గా ఉంది. ముంబై,కోల్ కతా, చెన్నై, బెంగళూరు, కేరళలో కూడా ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. 

మరోవైపు వెండి ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. గురువారం రోజున కిలోకు సుమారు రూ. 100 మేర తగ్గుదల నమోదైంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై, కేరళలో వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,99,900గా ఉంది. ఢిల్లీలో, ముంబై, బెంగళూరు, కోల్ కతాలో  వెండి ధర కిలోకు రూ.2,89,900గా కొనసాగుతోంది.  

 అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల భావోద్వేగాలు, ప్రపంచ మార్కెట్ సంకేతాలు బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ విలువైన లోహాల ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

