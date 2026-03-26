Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో అదే పతనం.. నేడు మార్చి 26వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today:  మార్చి 26వ తేదీ గురువారం నాడు పసిడి మార్కెట్‌లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు నేడు మరోసారి స్వల్పంగా దిగివచ్చాయి. ఒకవైపు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం శాంతి చర్చల వైపు మళ్లుతుండటం, మరోవైపు గ్లోబల్ మార్కెట్ సమీకరణాలు మారడంతో పసిడి మెరుపు తగ్గింది. పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో ఉన్న సామాన్యులకు ఇది ఒక ఊరటనిచ్చే అంశమని చెప్పాలి.
నేటి  ధరలు ఇలా ఉన్నాయి : హైదరాబాద్ సహా దేశవ్యాప్తంగా నేడు బంగారం ధరలు పడిపోయాయి. 24 క్యారెట్ల (అపరంజి) 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,48,862 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,36,502 కి చేరింది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో బంగారం కొనాలనుకునే వారికి 18 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,11,704 వద్ద అందుబాటులో ఉంది. ఇక వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ. 2,38,441 పలుకుతోంది.  

ట్రంప్  శాంతి మంత్రం : అమెరికా అధ్యక్షుడు  ట్రంప్ గత కొద్ది రోజులుగా అనుసరిస్తున్న వ్యూహం యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరిందన్న సంకేతాలను ఇస్తోంది. పాకిస్థాన్ ప్రధాని మధ్యవర్తిత్వం వహించడం, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు వాన్స్‌ను చర్చల నిమిత్తం పంపాలని నిర్ణయించడం చూస్తుంటే.. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరిలోనే జరగాల్సిన ఈ ఒప్పందం యుద్ధం వల్ల ఆలస్యమైంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే గాడిన పడుతోంది.  

యుద్ధం ఉన్నా బంగారం ఎందుకు పెరగడం లేదు?   సాధారణంగా యుద్ధ సమయంలో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటాలి. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. గల్ఫ్ దేశాలను యుద్ధ మేఘాలు కమ్మేసినా, చమురు ధరలు 100 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా ఉండటం మరియు గ్యాస్ కొరత వేధిస్తున్నా పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం అమెరికా  బాండ్ యీల్డ్స్. ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం కంటే బాండ్లపై పెట్టుబడి పెట్టడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు.

ఇన్వెస్టర్లకు మంచి అవకాశం:  బంగారాన్ని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా చూసే వారికి ఇది సరైన సమయం. ప్రస్తుతం చమురు ధరల్లో కరెక్షన్ జరుగుతోంది, ఇది పూర్తయిన తర్వాత బంగారం ధరలు మళ్ళీ ఆకాశాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మోర్గాన్ స్టాన్లీ, గోల్డ్ మాన్ సాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి బంగారం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నాయి.

పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో కంటితుడుపు: ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. వేల కోట్లు పెట్టి బంగారం కొనాల్సిన కుటుంబాలకు ఈ స్వల్ప ధరల తగ్గింపు ఒక చిన్న ఊరట. అయితే, యుద్ధం పూర్తిగా ఆగిపోయి, పరిస్థితులు చక్కబడితే తప్ప ధరలు ఇంకా భారీగా తగ్గుతాయని చెప్పలేం. కాబట్టి, అవసరం ఉన్నవారు ఈ తగ్గుదలని వినియోగించుకోవడం మంచిదని మార్కెట్ పండితులు సూచిస్తున్నారు.

