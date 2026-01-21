English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Silver Rate: గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు సడెన్‌గా ఎందుకు పడిపోతున్నాయి..ఒక్క గంటలో 15% తగ్గిన రేట్లు..!

Gold Silver Rate: గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు సడెన్‌గా ఎందుకు పడిపోతున్నాయి..ఒక్క గంటలో 15% తగ్గిన రేట్లు..!

Gold Rate Today: గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు సడెన్‌గా పడిపోవడం వెనక కేవలం మార్కెట్ కరెక్షన్ కాదు, పెద్ద ఫైనాన్షియల్ గేమ్ ఉందా? చైనా మెటల్స్‌పై తన కంట్రోల్‌తో డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తోంది. అమెరికా మాత్రం మార్జిన్ హైక్స్ వంటి ఇండైరెక్ట్ టూల్స్‌తో మెటల్ ప్రైసెస్‌ని కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తోందా?
1 /6

ఈ మధ్య గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు చాలా సడెన్‌గా ఎందుకు పడిపోతున్నాయి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఇది సాధారణ మార్కెట్ కరెక్షన్‌ కాదు. దీని వెనక పెద్ద గేమ్ నడుస్తోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ ఎకానమీ అమెరికా కాగా వేగంగా ఎదుగుతున్న శక్తి చైనా. ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఇప్పుడు కనిపించని యుద్ధం నడుస్తోంది. అది బాంబులు, గన్స్‌తో కాదు. డబ్బు, డాలర్, గోల్డ్, సిల్వర్‌తో.

2 /6

డాలర్ బేస్డ్ ఎకానమీ నుంచి ప్రపంచాన్ని బయటకు తీసుకురావాలని చైనా ప్రయత్నిస్తోంది. దాని బదులు మెటల్ బేస్డ్ సిస్టమ్.. ముఖ్యంగా గోల్డ్ ఆధారంగా వ్యవస్థకి రావాలనుకుంటోంది. ఎందుకంటే చైనాకి మెటల్స్ మీద భారీ కంట్రోల్ ఉంది. ప్రపంచంలో వచ్చే గోల్డ్, సిల్వర్‌లో దాదాపు 70% చైనా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అయితే 90% వరకు చైనాదే డామినేషన్.

3 /6

దీనివల్ల అమెరికాకి ప్రాబ్లెమ్ ఏంటి అంటే.. ప్రపంచ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్, పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గోల్డ్, సిల్వర్‌ని భారీగా కొనడం స్టార్ట్ చేస్తే.. యూఎస్ డాలర్ మీద నమ్మకం తగ్గుతుంది. యూఎస్ బాండ్స్‌కు డిమాండ్ పడిపోతుంది. ఈక్విటీ మార్కెట్స్‌కు క్యాపిటల్ ఫ్లో తగ్గుతుంది. అంటే మొత్తం యూఎస్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్‌కే రిస్క్. అందుకే అమెరికా డైరెక్ట్‌గా కాకుండా ఇండైరెక్ట్‌గా మెటల్స్‌ని కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందులో ఒక పవర్‌ఫుల్ వెపన్ మార్జిన్ హైక్.

4 /6

మార్జిన్ హైక్ అంటే.. ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో ట్రేడ్ చేయాలంటే కొంత మార్జిన్ డబ్బు పెట్టాలి. ఆ మార్జిన్‌ని ఎక్స్చేంజ్‌లు సడెన్‌గా పెంచితే, ట్రేడర్లకి క్యాష్ సరిపోదు. కొన్ని పొజిషన్లు క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక్కసారిగా భారీ సెల్లింగ్ జరిగి రేట్ క్రాష్ అవుతుంది  

5 /6

1980లో ఒకసారి 2011 లో ఇంకోసారి కూడా ఇలాగే మార్జిన్ హైక్స్ చేసి గోల్డ్, సిల్వర్ ప్రైసెస్‌ని కంట్రోల్ చేశారు. ఇప్పుడు అదే ప్యాటర్న్ మళ్లీ కనిపిస్తోంది. డిసెంబర్ 29న ఒక పెద్ద ఎక్స్చేంజ్ మెటల్స్ మీద మార్జిన్ రిక్వైర్మెంట్‌ని 25% పెంచింది. డిసెంబర్ 25న కేవలం ఒక గంటలోనే సిల్వర్ ప్రైస్ 12–15% పడిపోయింది.

6 /6

చైనా తమ దగ్గరున్న మెటల్స్‌ని తన కంట్రోల్‌లో పెట్టుకుని డాలర్‌ని ఛాలెంజ్ చేస్తోంది. అమెరికా మాత్రం డాలర్ పవర్ తగ్గకుండా చూసుకునేందుకు అన్ని స్టెప్స్ తీసుకుంటోంది. అందుకే గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్ల విషయంలో కూడా ఈ చైనా అమెరికా ఫైనాన్షియల్ వార్ ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఇలాంటి టైమ్‌లో గోల్డ్, సిల్వర్ కొనాలా లేక దూరంగా ఉండాలా అంటే.. షార్ట్ టర్మ్‌లో ఇవి మారే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ లాంగ్ టర్మ్‌లో గోల్డ్ ఎప్పుడూ వాల్యూ బాగానే ఉంటుంది. ఈ రెట్ల తగ్గుదల ట్రేడర్లకి ప్రమాదం, కానీ ఇన్వెస్టర్లకి అవకాశం గా మారొచ్చు.

Gold Rate Today Silver Price Today gold price crash Silver Price Fall China vs USA Financial War dollar dominance Gold Market Manipulation Margin Hike Metals Precious Metals News Gold Investment Long Term

Next Gallery

Ratha Saptami Lucky Zodiac Signs: రథ సప్తమి నుంచి సూర్య భగవానుడి అద్బుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం..