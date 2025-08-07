Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం ... త్వరలోనే తులం బంగారం రూ. 2లక్షలు..!!

Gold Rate: బంగారం ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. పసిడి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలే అని చెప్పవచ్చు. ట్రంప్ నిర్ణయాల వల్ల స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోతున్నాయని వాణిజ్య నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్ ఎంత పతనం అయితే బంగారం ధరలు అంత భారీగా పెరుగుతాయన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ రెండింటి మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. ఎందుకంటే పెట్టుబడి దారులు పెట్టుబడులను స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల నుంచి కాపాడుకునేందుకు బంగారం వైపు మళ్లిస్తుంటారు. బంగారం ధర పెరిగడానికి ఈ డిమాండ్ కూడా ఓ కారణమని చెప్పవచ్చు.
ఆగస్టు 7వ తేదీ గురువారం పది గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1.04లక్షలకు చేరుకుంది. ఇది హిస్టరీలోనే గరిష్ట స్థాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. బంగారం ధర ఈ స్థాయిలో చేరడం కూడా ఇదే తొలిసారి. గతంలో కూడా దాదాపు ఇదే స్థాయి వచ్చినా స్వల్పంగా తగ్గి బంగారం ధర శాంతించింది.
అయితే గడిచిన మూడు, నాలుగు రోజులుగా అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా బంగారం ధర జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని తద్వారా స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోతున్నాయని వాణిజ్య నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్ పతనం అవుతుంటే బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల నుంచి కాపాడుకునేందుకు బంగారం వైపు తరలిస్తుంటారు. బంగారం ధర పెరిగేందుకు ఈ డిమాండ్ కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం బంగారం ధర భారీగా పెరగడానికి స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్న నెగెటివిటీ ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బంగారం ధర పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం ఏంటంటే డాలర్ విలువ పతనం అవ్వడం కూడా అని చెబుతున్నారు. డాలర్ విలువ ఎంత తగ్గితే బంగారం ధర అంత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే డాలర్ విలువ తగ్గే కొద్దీ తక్కువ డాలర్ల ఖర్చుతోనే బంగారం కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్ లభిస్తుంది. దీంతో బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగి బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతాయని ఆర్ధిక నిపుణులు అంటున్నారు.
బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటాయన్న దానిపై ప్రతి ఒక్కరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గోల్డ్ రేట్స్ ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయిని తాకిన నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో పసిడి దిశ ఎటువైపు వెళ్తుందన్న దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అమెరికా జాబ్స్ డేటా కూడా గోల్డ్ రేట్ పెరగడానికి ఓ కారణమని చెప్పవచ్చు.
అంచనా వేసిన దానికంటే తక్కువగా ఉద్యోగాలు నమోదు అవ్వడంతో స్టాక్ మార్కెట్లో ఆర్థిక సంక్షోభం వైపు దేశం అడుగులు వేస్తుందా అనే చర్య కూడా ప్రారంభమైంది. ఇది కూడా బంగారం ధర పెరుగుదలను సూచించడానికి దోహదపడిందని చెప్పవచ్చు. ఇదెలా ఉండగా బంగారం ధర ఇప్పటికి ఒక ఔన్స్ 3400 డాలర్ల దాటి ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి దాటింది.
భవిష్యత్తులో ఇది 4వేల డాలర్ల స్థాయికి తాకే ఛాన్స్ కనిపిస్తోందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే బంగారం పెరుగుతున్న వేగాన్ని బట్టి చూస్తుంటే రానున్న కొన్నేళ్ల వ్యవధిలోనే బంగార ధర రూ. 2లక్షలు అయ్యే ఛాన్స్ లేకపోలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.