  • Gold Rate: ఇండియాలో బంగారం చీప్‌గా దొరికే రాష్ట్రం ఇదే.. పేరు తెలుసుకుంటే కచ్చితంగా బస్‌ ఎక్కుతారు..!!

Gold Rate: ఇండియాలో బంగారం చీప్‌గా దొరికే రాష్ట్రం ఇదే.. పేరు తెలుసుకుంటే కచ్చితంగా బస్‌ ఎక్కుతారు..!!

Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అంటే అదొక్క సెంటిమెంట్. ఆభరణాల రూపంలోనే కాదు.. ఇన్వెస్ట్ రూపంలోనూ బంగారానికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మహిళలు అయితే ఏ చిన్న ఫంక్షన్ వచ్చినా చాలు బంగారం కొనాల్సిందే. తులాల కొద్దీ కొనుగోలు చేయకున్నా.. కనీసం గ్రాము అయినా సరే కొని తీరాల్సిందే అంటుంటారు. నిజానికి బంగారం ధర ఎంత పెరిగినా.. కొంటే మాత్రం లాభాలే వస్తాయి. ఈ మధ్యే ఓ రిపోర్టు కూడా గణాంకాలను తెలిపింది. భారతీయుల ఇళ్లలో ఉన్న బంగారం బయటకు వస్తే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపురేఖలే మారుతాయని వెల్లడించింది. 
అయితే దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. అయినప్పటికీ కొనుగోలు కూడా పెరుగుతున్నాయనే చెప్పాలి. ఎవరి స్థోమతను బట్టి వారు బంగారం కొంటున్నారు. పెళ్లిళ్లు అయితే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొనాల్సిందే. అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో లైట్ వెయిట్ ఆభరణాల ట్రెండ్ కూడా వచ్చింది. భారీ ఆభరణాలకు బదులు తక్కువ ధరలనే ఆభరణాలు చేయించుకుంటున్నారు మహిళలు. కేవలం 1 గ్రాము ర 2 గ్రాముల్లో కూడా గాజులు, నెక్లెసులు, ఉంగరాలు, చెవి కమ్మలు చేయించుకుంటున్నారు. వ్యాపారులు కూడా మహిళల అభిరుచి మేరకు కొత్త కొత్త ఐడియాలను తీసుకువస్తున్నారు. 

మరి దేశంలో బంగారం తక్కువ ధరకు ఎక్కడ లభిస్తుందో తెలుసా. బంగారం దేశవ్యాప్తంగా ఒకే ధరలు ఉండవు. బులియన్ మార్కెట్లో బేసిక్ ధర అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ.. కొనే సమయంలో ధరలు తారుమారు అవుతుంటాయి. అయితే మన దేశంలో తక్కువ ధరకే కేరళ రాష్ట్రంలో లభిస్తుంది. ఇతర రాష్ట్రాల ధరలతో పోల్చితే కేరళలలో చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. అసలు కేరళా రాష్ట్రంలో బంగారం ధర ఎందుకు తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

కేరళలో కొచ్చి వంటి ప్రధాన నౌకాశ్రయాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారానే విదేశాల నుంచి భారత్ కు బంగారం నేరుగా దిగుమతి అవుతుంది. ఇతర రాష్ట్రాలకు బంగారం చేరుకోవాలంటే రవాణాఖర్చులు భారీగా పెరుగుతాయి. కానీ కేరళలో ఈ ఛార్జీలు ఉండవు. ఎందుకంటే దిగుమతి కేంద్రాలకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ట్రాన్స్ పోర్ట్ ఖర్చలు తగ్గుతాయి. ఈ ఖర్చుల ప్రయోజనం కస్టమర్లకు ధర తగ్గింపు రూపంలో అందుతుంది.   

ఇక కేరళలో ప్రతి చిన్న పట్టణంలో కూడా పదుల సంఖ్యలో బంగారం దుకాణాలు ఉంటాయి. అంతేకాదు దేశంలోనే అత్యధిక గోల్డ్ డిమాండ్ ఉన్న రాష్ట్రం కూడా కేరళ కావడంతో వ్యాపారుల మధ్య పోటీ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు ఇక్కడి షాపుల యజమానులు తమ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ను తగ్గించుకుని తక్కువ ధరకే బంగారాన్ని విక్రయిస్తుంటారు. తక్కువ లాభం ఉన్నా.. అమ్మకాలు భారీగా ఉండటంతో వారికి బిజినెస్ మంచి ప్రాఫిట్ లోనే ఉంటుంది. 

కేరళ నుంచి లక్షల మంది అరబ్ దేశాలకు వెళ్తుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా దుబాయ్ లో ఎక్కువ సంఖ్యలో నివసిస్తుంటారు. అక్కడ బంగారం మార్కెట్ ధరలపై కేరళ ప్రజలకు ఎక్కువగా అవగాహన ఉంటుంది. దుబాయ్ మార్కెట్ తో పోల్చుకుంటూ ఇక్కడి వారితో బేరాసారాలు అడుతారు. ఈ అవగాహన వల్లే వ్యాపారులు కూడా ధరల విషయంలో పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. 

బంగారం ఉన్న రేటు కంటే మన జేబుపై భారం పడేది మేకింగ్ ఛార్జీలు, ట్యాక్సీల రూపంలోనే. కేరళలో పోటీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బంగారం దుకాణాలు 8శాతం  నుంచి 15 వరకు మాత్రమే మేకింగ్ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తుంటారు. అంతేకాదు కొన్నిసార్లు పండగలకు, ఇతర సమయాల్లో ఈ మేకింగ్ ఛార్జీలను ఇంకా తగ్గిస్తుంటారు. దీని వల్ల ఫైనల్ బిల్లులో భారీగా వ్యత్యాసం ఉంటుంది.   

