/Gold Rate: బంగారం ఇప్పుడే కొనండి.. భవిష్యత్తులో ముట్టుకోలేరు.. గోల్డ్ రేట్స్ పై జేపీ మోర్గాన్ కీలక హెచ్చరిక..!

Gold Rate: బంగారం.. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక శక్తిగా మారుతోంది. ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనిశ్చితిలో కొనసాగుతున్న వేళ పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ఒక ఆయుధంగా మారింది. ముదురుతున్న యుద్ధాలు, బలహీనపడుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు, వెరసి మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల మధ్య సురక్షితమైన మార్గం కోసం వెతుకుతున్న పెట్టుబడిదారులకు గోల్డ్ ముఖం ముందు కనిపిస్తోంది. ఈ తరుణంలో అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజమైన జేపీ మోర్గాన్ చేసిన తాజా అంచనా ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
2026 చివరి నాటికి బంగారం ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సుకు 6,300 డాలర్లకు చేరుకుంటుందని ఆ బ్యాంక్ అంచనా వేసింది. అంటే రానున్న కాలంలో బంగారం ధరలు ఎవరూ ఊహించని రీతిలో పెరగనున్నాయి. జేపీ మోర్గాన్ ఈ భారీ అంచనా వేయడానికి ప్రధాన కారణం సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడమే.
ఆసియా, మధ్యప్రాచ్యం ఇతర అభివ్రుద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అమెరికా డాలర్ పై తమ ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నాయి. దీనినే డీ డాలరైజేషన్ అని పిలుస్తుంటారు. భౌగోళిక రాజకీయ ఒత్తిళ్లు పెరిగినప్పుడు లేదా కరెన్సీ విలువ పడిపోయినప్పుడు తమ సంపదను కాపాడుకునేందుకు ఈ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని నిల్వ చేస్తాయి.
జేపీ మోర్గాన్ అంచనా ప్రకారం 2026 చివరి వరకు 755 నుంచి 800 టన్నుల బంగారాన్ని ఈ బ్యాంకులు కోనుగోలు చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇది మార్కెట్లో క్రుత్రిమ కొరతను స్రుష్టించి ధరలు పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకున్న ఉద్రిక్తతలు కూడా ఈ ధరకు ఇంధనంగా మారుతున్నాయి.
మధ్య ప్రాచ్య దేశాల మధ్య యుద్ధం అమెరికా చైనా వాణిజ్య వివాదాలు, పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ అప్పులు ఇన్వెస్టర్లలో మరింత ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఇలాంటి అస్థిర సమయంలో కాగితపు ఆస్తుల కంటే వాస్తవ ఆస్తుల వైపు అంటే బంగారం వైపు వెళ్లడం మేలని జేపీ మోర్గాన్ అంచనా వేస్తోంది.
రాయిటర్స్ నిర్వహించిన సర్వేలోనూ పాల్గొన్న 31 మంది విశ్లేషకులు బంగారం ధరలు మరింత పెరుగుతాయని ఒప్పుకున్నారు. అయితే ఆ ధరలు 4,916 స్థాయి వద్దే స్థిరపడవచ్చని అంచనా వేశారు. బంగారం ధరలు ఒకే సరళ రేఖలో పెరగవని మధ్యలో భారీ ఒడిదుడుకులు ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ప్రయాణంలో ధరల పెరుగుదల అనేది నెమ్మదిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.
ఏది ఏమైనా ఇన్వెస్టర్లు దీర్ఘకాలిక భద్రత కోసం చూసుకోవాలి. మును ముందు అంతర్జాతీయ రాజకీయ, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు కూడా ఈ ధరల పరుగును శాసిస్తాయి. రానున్న 2, 3 ఏళ్లలో బంగారం విషయంలో అత్యంత కీలకమైన కాలంగా నిలవబోతోంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.