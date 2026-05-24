/Gold Rate: బంగారం ధర తగ్గుతుందా? 10ఏళ్ల కనిష్టానికి ఆభరణాల పతనం.. ఈ ఏడాది 15శాతం తగ్గే ఛాన్స్..!!

Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అమ్మకాలు మాత్రం అమాంతం తగ్గుతున్నాయి. పెరిగిన బంగారం ధరల ఎఫెక్ట్ ఆభరణాల అమ్మకాలపై తీవ్ర ఒత్తిడికి పెంచుతున్నాయి. ధరలు హెచ్చు థగ్గులకు గురవడం తోడు రూపాయి విలువ క్షీణత, కేంద్ర ప్రభుత్వం కస్టమ్స్ సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 15శాతానికి పెంచడం వల్ల దేశంలో బంగారం ఆభరణాల కొనుగోళ్లు భారీగా తగ్గాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలో బంగారం డిమాండ్ సుమారు 8 శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
రాబోయే 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి .. మొత్తం బంగారం డిమాండ్ 620 నుండి 640 టన్నుల మధ్య ఉండవచ్చని క్రిసిల్ నివేదిక పేర్కొంది. ఒకవేళ ఇది జరిగితే.. కరోనా మహమ్మారి సంవత్సరం అయిన 2021 మినహా, గత 10 సంవత్సరాలలో ఇదే అత్యల్ప స్థాయి అవుతుందని పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండగా, వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ తాజా నివేదిక ప్రకారం, 2026 సంవత్సరంలో దేశంలో బంగారం డిమాండ్లో గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించవచ్చు. ఈ సంవత్సరం ఆభరణాలు, బంగారు కబడ్డీలు, నాణేల మొత్తం డిమాండ్ సుమారు 50 నుండి 60 టన్నుల వరకు తగ్గవచ్చని, ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే సుమారు 10 శాతం తగ్గుదల అని ఆ నివేదిక పేర్కొంది. బంగారంపై దిగుమతి సుంకాలు గణనీయంగా పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని కౌన్సిల్ భావిస్తోంది.
నివేదిక ప్రకారం.. బంగారం డిమాండ్ తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం దాని ధరలు క్రమంగా పెరగడమే. అంతర్జాతీయ ధరల పెరుగుదల, దేశీయంగా అధిక దిగుమతి సుంకాల కారణంగా బంగారం ఖరీదవుతోంది. భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఇప్పుడు 10 గ్రాములకు రూ. 160,000కు చేరువవుతున్నాయి. ఈ అధిక ధరల వల్ల సాధారణ వినియోగదారులు బంగారం కొనడం కష్టంగా మారుతోంది. ఇది మార్కెట్ డిమాండ్పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతోంది. వినియోగదారులు గతంలో కంటే తక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఆసక్తికరంగా.. బరువు ప్రకారం బంగారం అమ్మకాలు తగ్గుతున్నప్పటికీ, ఆభరణాల కంపెనీల ఆదాయాలు పెరుగుతున్నాయి. దీనికి కారణం బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరగడమే. దేశంలోని వ్యవస్థీకృత మార్కెట్లో సుమారు మూడింట ఒక వంతు వాటా కలిగిన దాదాపు 70 ప్రధాన ఆభరణాల వ్యాపారుల అమ్మకాల విలువ పెరుగుతూనే ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. పరిమాణం ప్రకారం అమ్మకాలు తగ్గుతున్నప్పటికీ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆభరణాల కంపెనీల రాబడి వృద్ధి 20 నుండి 25 శాతం వరకు పెరగవచ్చని అంచనా వేసింది.
భారత మధ్యతరగతి ప్రజలకు బంగారం ఒక ముఖ్యమైన పెట్టుబడిగా, సంప్రదాయంలో ఒక భాగంగా మిగిలి ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, పెరుగుతున్న ధరలు ప్రజల కొనుగోలు విధానాలను మార్చేశాయి. వినియోగదారులు ఇప్పుడు పెళ్లిళ్లు లేదా పెద్ద కుటుంబ వేడుకల వంటి ముఖ్యమైన సందర్భాలలో మాత్రమే బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గతంలో అనియంత్రితంగా ఉండే కొనుగోళ్ల జోరు తగ్గిపోయింది, ప్రజలు తమ బడ్జెట్కు లోబడి ఖర్చు చేస్తున్నారు.
వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) నివేదిక ప్రకారం, పెరిగిన దిగుమతి సుంకాలు బంగారం డిమాండ్లోని వివిధ విభాగాలపై విభిన్నంగా ప్రభావం చూపుతాయి. సుంకం పెరిగినప్పుడు, బంగారు కబడ్డీలు, నాణేల వంటి పెట్టుబడి బంగారం డిమాండ్ తీవ్రంగా తగ్గుతుంది. మరోవైపు, ఆభరణాల డిమాండ్పై ప్రభావం అంత స్పష్టంగా ఉండదు. భారతదేశంలో, పెళ్లిళ్లు, సామాజిక కార్యక్రమాలకు బంగారు ఆభరణాలు అత్యవసరమైనవిగా పరిగణిస్తారని నివేదిక పేర్కొంది. అందువల్ల, ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, ప్రజలు అవసరానికి అనుగుణంగా ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే, నిరంతరం పెరుగుతున్న ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం ప్రజల కొనుగోలు శక్తిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
దిగుమతి సుంకాలే కాకుండా, అనేక ఇతర ఆర్థిక కారకాలు కూడా బంగారం డిమాండ్ను ప్రభావితం చేస్తాయని WGC పేర్కొంది. వీటిలో ఆదాయం, ద్రవ్యోల్బణం, రుతుపవనాలు వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం లేదా బలహీనపడుతున్న గ్రామీణ ఆదాయాలు బంగారం కొనుగోళ్లపై ప్రభావం చూపుతాయి. దిగుమతి సుంకం పెంచిన తర్వాత దేశంలో బంగారం స్మగ్లింగ్ పెరిగే ప్రమాదం ఉందని డబ్ల్యూజీసీ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
గత కొన్ని సంవత్సరాల డేటాను ఉటంకిస్తూ, ప్రభుత్వం సుంకాన్ని పెంచినప్పుడల్లా బంగారం అక్రమ దిగుమతి కేసులు కూడా పెరిగాయని నివేదిక తెలిపింది. నివేదిక ప్రకారం, 2013లో దిగుమతి సుంకాన్ని 4 శాతం పెంచిన తర్వాత, స్మగ్లింగ్ చేయబడిన బంగారం వేగంగా పెరిగింది. ఆ సమయంలో, మొదటి త్రైమాసికంలో సుమారు 10 టన్నుల అక్రమ బంగారం దేశంలోకి ప్రవేశించగా, 2014 అదే కాలానికి అది సుమారు 70 టన్నులకు పెరిగింది.
బంగారం ధరలు అధికంగానే కొనసాగి, దిగుమతి సుంకాల్లో ఉపశమనం కల్పించకపోతే, రాబోయే నెలల్లో డిమాండ్ మరింత బలహీనపడొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే, పెళ్లిళ్ల సీజన్, పండుగల సమయంలో కొన్ని కొనుగోళ్లు కొనసాగుతాయని అంచనా. ప్రభుత్వం ఆదాయాన్ని పెంచి, వాణిజ్య లోటును తగ్గించడంతో పాటు, స్మగ్లింగ్ను కూడా పర్యవేక్షించాలని డబ్ల్యూజీసీ (WGC) చెబుతోంది. అధిక సుంకాలు ప్రభుత్వానికి ప్రయోజనం చేకూర్చినప్పటికీ, అవి అక్రమ వ్యాపారం పెరిగే ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతాయి.