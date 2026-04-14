Gold Rate: కేవలం లక్ష రూపాయలకే తులం బంగారం.. ఎక్కడో తెలిస్తే వెంటనే వెళ్లి కొనేస్తారు..!!

Gold for Just One Lakh Rupees: భారతీయ మహిళలకు బంగారం అంటే కేవలం ఒక అలంకార ఆభరణం వలే కాకుండా.. అది ఒక సెంటిమెంట్ గా భావిస్తుంటారు. ఫంక్షన్లో అదిరిపోయే లుక్ ఇవ్వడమే కాదు.. కష్టకాలంలో ఆదుకునే ఒక గొప్ప భరోసాగా ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, పేరంటాలు, ఫంక్షన్లు.. పండగలు వచ్చాయంటే చాలు.. మహిళలు కొత్త నగలు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. 
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. తులం బంగారం కొనాలంటే సామాన్యులకు సాధ్యం కాని విషయం. ఈ తరుణంలోనే తక్కువ ధరలో ఎక్కువ న గలు చేయించుకోవాలనుకునేవారికి 16 క్యారెట్ల బంగారం ఒక అద్భుతమైన వరంగా మారింది. 

సాధారణంగా మనం ఆభరణాలు చేయించుకోవాలంటే 22 క్యారెట్లు లేదంటే 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంటాం. కానీ ఇప్పుడు 16 క్యారెట్ల బంగారం ట్రెండ్ షురూ అయ్యింది. దీనిలో 66. 7శాతం స్వచ్చమైన బంగారం ఉంటుంది. మిగిలినందంతా ఇతర లోహాలను కలుపుతుంటారు. దీంతో నగలు చాలా గట్టి ఉండటమే కాదు.. ధర కూడా 22 క్యారెట్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 

ప్రస్తుతంలో మార్కెట్లో బంగారం ధరలు చూస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ఎక్కువగా ఉంది. అదే మీరు 16క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎంచుకుంటే కేవలం 101,913కే లభిస్తుంది. మీ బడ్జెట్లోనే మీరు నచ్చిన మెచ్చిన డిజైన్ నెక్లెస్, గాజులు లేదంటే హారాలు చేయించుకోవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మెరుపు ఇచ్చే నగలను ధరించాలనుకుంటే మహిళలకు ఇదొక బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. 

హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన బంగారు వ్యాపార కూడళ్లలో ఇప్పుడు ఈ 16కే జ్యువెలరీ అందుబాటులోకి వస్తోంది. పంజాగుట్ట సోమాజిగూడ: ఇక్కడ ఉండే కార్పొరేట్ జ్యువెలరీ సంస్థలు (ఉదాహరణకు జోయాలుక్కాస్, మలబార్ గోల్డ్ వంటివి) తక్కువ బడ్జెట్ నగలకు ప్రత్యేక సెక్షన్లను నిర్వహిస్తున్నాయి.

అబిడ్స్,  కోఠి: హైదరాబాద్ పాత బస్తీకి సమీపంలో ఉండే ఈ మార్కెట్లలో లైట్ వెయిట్  తక్కువ క్యారెట్ నగలకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఇక్కడి లోకల్ జ్యువెలర్స్ 16K బంగారంతో అద్భుతమైన డిజైన్లు రూపొందిస్తున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్,  బంజారాహిల్స్: ఇక్కడ ఉండే కొన్ని ప్రీమియం స్టోర్స్ (ఉదాహరణకు కృష్ణ జ్యువెలర్స్ వంటివి) కూడా వెండిపై బంగారు పూత లేదా 16K గోల్డ్ తో తక్కువ ధరలో నగలను అందిస్తున్నాయి.

ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్స్: క్యారెట్ లేన్ లేదా బ్లూస్టోన్ వంటి సంస్థలు కూడా 14K మరియు 16K బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ జ్యువెలరీని హైదరాబాద్ అంతటా హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నాయి.

16 క్యారెట్ బంగారం కొనేటప్పుడు అది హాల్‌మార్క్ ముద్ర కలిగి ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలి. దీనికి రీసేల్ వాల్యూ 22 క్యారెట్ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, రోజువారీ అవసరాలకు, ఫంక్షన్లకు తక్కువ ధరలో గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చేందుకు ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది.

Next Gallery

Salary Hike: యోగి సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్: కనీస వేతనం 21శాతం పెంచుతూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ..!!