Gold: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తులం బంగారం ధర కేవలం రూ. 60వేలు మాత్రమే.. ఎక్కడో తెలుసా?

Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న క్రమంలో సాధారణ వినియోగదారుల నుంచి ఇన్వెస్టర్ల వరకు అందరూ బంగారం కొనే కొత్త మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు భారీ హెచ్చుతగ్గులతో కదులుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం సగటు ధర రూ.1.29 లక్షల పరిధిలో ఉండటం వల్ల చాలామంది ప్రత్యామ్నాయాలను అన్వేషిస్తున్నారు. గత ఏడాది కాలంతో పోల్చితే బంగారం ధరల్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకోవడం కొనుగోలుదారులను మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించేలా చేస్తున్నది.
గోల్డ్ ధరలు భారీగా పెరుగుతుండటం.. కొంతమంది గోల్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ ద్వారా మేళవింపు లాభాలు పొందుతున్నప్పుడు, మరికొందరు తక్కువ క్యారెట్ బంగారాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఇటీవలి రోజుల్లో 22 క్యారెట్ కన్నా 12 క్యారెట్ జువెలరీపై డిమాండ్ పెరిగింది. ధర తేడా కూడా గమనార్హం.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 22 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,22,000 ఉండగా, 12 క్యారెట్ గోల్డ్ ఆభరణాలు రూ.60,000 వద్ద లభిస్తున్నాయి. దీంతో తక్కువ బడ్జెట్తో నగలు కొనాలనుకునేవారికి ఈ వేరియంట్ మంచి ఆప్షన్గా మారింది. పలు ప్రముఖ జ్యువెలరీ షోరూమ్లు ఇప్పటికే 12 క్యారెట్ గోల్డ్ ఆప్షన్లను కస్టమర్లకు అందిస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరిగే మార్పులు, డాలర్ విలువలో ఉన్న హెచ్చుతగ్గులు, అలాగే దేశీయ డిమాండ్ ఇలా అన్ని కలిసి బంగారం రేట్లపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ సమయంలో రేట్లు ఆల్ టైమ్ హై వద్ద ఉండటం మాత్రమే కాదు, ముందుకు మరింత పెరిగే అవకాశమూ ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ట్రేడ్ అనలిస్టుల అంచనా ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ.1.50 లక్షలు చేరొచ్చని, వచ్చే సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఈ స్థాయిని దాటే అవకాశమూ ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
ఇంత భారీ ధరల సమయంలో బంగారం కొనేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గోల్డ్ ప్యూరిటి (BIS హాల్మార్క్), మేకింగ్ ఛార్జీలు, వెయిటేజీ వంటి అంశాలను చూసి కొనాలి. మేకింగ్ ఛార్జీల పేరిట అనేక చోట్ల అధిక మొత్తం వసూలు చేసే ప్రమాదం ఉన్నందున కస్టమర్లు వివరాలు క్లియర్గా తెలుసుకుని మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి.
అధునాతన పెట్టుబడిదారులలో డిజిటల్ గోల్డ్ మీద ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఇది ఫిజికల్ గోల్డ్లా సేవింగ్, మేకింగ్ ఛార్జీలు, వెయిటేజ్ నష్టాలు ఉండవు. పూర్తిగా ప్యూర్ విలువ మీదే లావాదేవీ జరుగుతుంది. స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్కు కూడా ఇది మంచి ఎంపికగా మారింది. ఎందుకంటే తక్కువ మొత్తంతోనే ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. అలాగే భద్రతా సమస్యలు కూడా ఉండవు. మొత్తంగా బంగారం కొనుగోలులో ట్రెండ్ మారుతున్నా, జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సరైన రేట్లో మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.