  Gold Rate Today: ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయం.. పసిడి ప్రియులకు శాపం.. నేడు జనవరి 20వ తేదీ మంగళం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయం.. పసిడి ప్రియులకు శాపం.. నేడు జనవరి 20వ తేదీ మంగళం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికా ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలన్న లక్ష్యంతో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పలు ఐరోపా దేశాలపై 10 శాతం అదనపు సుంకాలు విధించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కలకలం రేగింది. ఈ నిర్ణయం ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌పైనా స్పష్టంగా కనిపించింది. సోమవారం ఒక్కరోజులోనే బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరగగా, వెండి ధరలు మరింత వేగంగా ఎగబాకాయి. పసిడి ధర దాదాపు రూ.2 వేల వరకు పెరిగితే, వెండి కిలోపై రూ.8 వేల వరకు లాభం నమోదైంది.
గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం (జనవరి 20) ఉదయం 6 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,46,250గా ఉంది. అదే సమయంలో నగల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,34,060కు చేరింది.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు కూడా ఇదే స్థాయిలో లేదా కొద్దిగా ఎక్కువగా కొనసాగుతున్నాయి. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు అత్యధికంగా రూ.1,46,740కు చేరగా, 22 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,34,510గా నమోదైంది. ముంబైలో 24 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,46,250గా, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,34,060గా ట్రేడవుతోంది. 

న్యూఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,46,400 కాగా, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,34,210గా ఉంది. కోల్‌కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,46,250గా, 22 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,34,060గా కొనసాగుతోంది.

వెండి ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.3.18 లక్షలకు చేరుకుంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లోనూ ఇదే స్థాయి ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ముంబైలో మాత్రం ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే కొంత తక్కువగా, కిలో వెండి ధర రూ.3,05,100 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, భౌగోళిక అనిశ్చితులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు భద్రత కలిగిన ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతుండటమే బంగారం, వెండి ధరలు ఇంత వేగంగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

gold rates Jan 20 2026 Silver rates today India Gold price surge India Silver price hike India Trump tariffs impact gold Gold silver prices Hyderabad Bullion market India today

