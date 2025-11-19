Gold Rate Today: టెడ్ ప్రకటన వల్ల భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏకంగా 4000 తగ్గింపు.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..!

Gold Rate Reduces
భారతీయులకు.. ముఖ్యంగా మహిళలకు.. బంగారం అంటే ప్రత్యేకమైన ప్రేమ. ఏ కాలమైనా.. ఏ సీజన్ అయినా బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గవు. ప్రత్యేకంగా నవంబర్ నెల..పండుగలు.. పెళ్లిళ్ల సమయంలో జువెలరీ షాపుల్లో రద్దీ కనిపించడం సహజం. అయితే 2025 సంవత్సరం మొత్తం బంగారం ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో సాధారణ కొనుగోలుదారులు కొంత వెనక్కి తగ్గారు. కానీ ఈరోజు మాత్రం బంగారం ధర తగ్గి అందరిని సంతోష పరుస్తోంది.
ఈరోజు బంగారం కొనాలనుకునేవారికి మంచి.. అవకాశం వచ్చింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ చేసిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటనతో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. ఫెడ్ వైస్ ఛైర్మన్ ఫిలిప్ జెఫెర్సన్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు త్వరలో.. ఉండకపోవచ్చని సూచించిన తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్లలో బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. ఔన్స్ గోల్డ్ రేటు 4000 డాలర్ల దిగువకు పడిపోవడంతో..ఆ ప్రభావం నేరుగా మన దేశ మార్కెట్పై పడింది.
ఈ మార్పుతో దేశీయంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం తులానికి దాదాపు రూ.1700 వరకు తగ్గింది. ఇది ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన అతిపెద్ద పడిపోవడం అని చెప్పొచ్చు.
తనిష్క్ జువెలరీలో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం 1 గ్రాము ధర సుమారు రూ.11,375గా నమోదైంది. ఇది నిన్నటి కంటే రూ.160 వరకు తక్కువ. అదే తులం ధర రూ.1,13,750 వద్ద ఉంది.
మలబార్లో 1 గ్రాము 22 క్యారెట్ల బంగారం రేటు రూ.11,335 గా ఉంది. ఇది సుమారు రూ.165 తగ్గింది. తులం ధర రూ.1,13,350గా ఉంది.
జోయాలుక్కాస్లో కూడా ఇదే స్థాయిలో ధరలు ఉన్నాయి. 1 గ్రాము రేటు రూ.11,335, తులం రూ.1,13,350 వద్ద విక్రయిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్దగా పేరు ఉన్న లలితా జువెలరీలో ఈరోజు గ్రాము ధర రూ.11,335, తులం రూ.1,13,350గా నమోదైంది.
అమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితులపై వచ్చిన అనిశ్చితితో బంగారం పెట్టుబడి ఆకర్షణ తక్కువైంది. దీనితో గ్లోబల్ మార్కెట్లు స్పందించి ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం మన దేశ బంగారం ధరలపై నేరుగా పడుతుంది.