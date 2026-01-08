Gold Rates Today in India: కొనుగోలు దారులకు ఊరట.. భారీగా తగ్గిన బంగారం వెండి ధరలు..

Gold Rates Today in India: గత కొన్నేళ్లుగా బంగారం ధరలు పెరగడమే కానీ తగ్గడం మాత్రం లేదు. ఓ పది పైసలు తగ్గితే.. 90 పైసలు పెరిగుతోంది. మధ్యలో కాస్త ధర అటు ఇటుగా బంగారం ధరల ఊగిసలాడాయి. అటు సంక్రాంతి పీడ దినాలు ముహూర్తాలు లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల మళ్లీ బంగారం ధరలు భారీ తగ్గాయి.
Gold Silver Rates: పసిడి కొనుగోలుదారులకు ఈరోజు ఊరట లభించింది. గత రెండు మూడు రోజులుగా వరుసగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరగడంతో పాటు దేశీయ మార్కెట్లో కూడా పసిడి రేట్లు దిగొచ్చాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం,వెండి ధరలు స్పల్పంగా తగ్గాయి.
24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర ఇవాళ 270 తగ్గి రూ.1,38,000కు చేరింది. అటు కేజీ వెండి ధర 5వేలు తగ్గి, 2.72 చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు సుమారు 4440 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
కిందటి రోజు ఇది ఒక దశలో 4500 డాలర్లకు చేరువైంది. అదే విధంగా వెండి ధర కూడా తగ్గింది. ఒకరోజు ముందు ఔన్సుకు 81 డాలర్లు దాటిన సిల్వర్ రేటు ఇప్పుడు 78 డాలర్ల పరిధిలో ట్రేడ్ అవుతోంది.
దేశీయంగా కిలో వెండి ధర రూ.2.50 లక్షలకు దాటిన నేపథ్యంలో.. వెండి ఆభరణాల్లోని స్వచ్ఛతపై కొనుగోలుదార్లకు భరోసా కల్పించేందుకు, వారు నష్టపోకుండా చూసేందుకు.. హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరి చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
అయితే ఆభరణాల్లోని వెండి శాతాన్ని ధ్రువీకరించి, హాల్మార్క్ వేసేందుకు తగినన్ని స్వచ్ఛత నిర్థారణ - హాల్మార్కింగ్ కేంద్రాల వంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటయ్యాకే, దీన్ని అమలు చేస్తామని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ BIS డైరెక్టర్ జనరల్ తెలిపారు.