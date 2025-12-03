Gold Rates Today in India: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏ నగరంలో ఎంత ధర అంటే..

Gold Rates Today in India:గత కొన్నేళ్లుగా బంగారం ధరలు బెంబేలెత్తుస్తున్నాయి. చార్ అణా తగ్గి.. బారా అణా పెరిగినట్టుగా బంగారం రేట్ల పరిస్థితి. మధ్యలో ఎడారిలో ఒయాసిస్సులా గోల్డ్ ధర కాస్త తగ్గినా.. ఈ రోజు మళ్లీ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడం ఊరట కలిగించే అంశం. మన దేశంలో వివిధ నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
నిన్నటి నిన్న హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10గ్రాముల గోల్డ్ రేటు 280 రూపాయలు తగ్గి లక్షా 30,200కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10గ్రాముల ధర రూ. 250 తగ్గి రూ. 1, 19,350 పలుకుతోంది. ఇక వెండి ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులేదు. కేజీ సిల్వర్ రేటు నిన్న ఉన్న రూ. లక్షా 96 వేలు ఉంది. తాజాగా ఈ రోజు బంగారం ధరలు స్పల్పంగా పెరిగాయి.
బంగారం,వెండి ధరలు సామాన్యులను కొన్ని రోజులుగా టెన్షన్ పెడుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా వరుసగా గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే నాలుగు రోజులుగా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర నేడు తగ్గింది.
భారత్లో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా 29 వేల 860కు చేరుకుంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే స్వల్పంగా తగ్గింది. ఇక 22 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం రూ. లక్షా 19వేల 40 చేరుకుంది.
కిలో వెండి రూ. లక్షా 95వేల 900 లకు చేరుకుంది. ఇదిలా ఉంటే ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. మరోవైపు రూపాయి మారకం విలువ భారీగా పతనమైంది. ఏకంగా డాలర్ 90రూపాయలకు చేరింది.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల గ్రాము బంగారం ధర..రూ. 13058... ఆర్నమెంట్ బంగారం 22 క్యారెట్లు.. రూ. 11,970గా ఉంది. చెన్నైలో 24 క్యారెట్లు.. రూ 13,157, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర.. రూ. 12.060గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర.. రూ. 13073.. 22 క్యారెట్ల బంగారం.. రూ. 11,985గా ఉంది.