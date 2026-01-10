Gold Rates today: ట్రంప్ దెబ్బతో సీన్ రివర్స్.. బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పు.. జనవరి 10వ తేదీ శనివారం బంగారం-వెండి ధరలు ఇవే..!!

Gold Rates Today: జనవరి 10వ తేదీ శనివారం నాటి బంగారం, వెండి ధరలు ఇన్వెస్టర్లను ఒక్కసారిగా అలర్ట్ చేశాయి. మార్కెట్ను గమనిస్తున్న వారందరికీ ఇది నిజంగా షాక్ ఇచ్చే పరిణామమే అని చెప్పాలి. ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ఏకంగా రూ. 1,41,900 స్థాయికి చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,27,550గా నమోదైంది. వెండి ధర కూడా తగ్గేదే లేదన్నట్లు పరుగులు పెట్టింది. ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 2,50,357కి చేరింది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఇవాళ బంగారం, వెండి రెండింటిలోనూ భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
ఇంత అకస్మాత్తుగా పసిడి ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి అనే ప్రశ్నకు కారణం ఒక్కటే కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిస్థితులు బంగారాన్ని మరోసారి సేఫ్ హావెన్గా మార్చాయి. ప్రస్తుతం గోల్డ్ ధరలు ఆల్టైమ్ రికార్డుకు చాలా దగ్గరగా ట్రేడవుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ పెట్టుబడిదారుల్లో భయాన్ని పెంచుతున్నాయి.అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా చైనా, భారత్పై 500 శాతం వరకు టారిఫ్లు విధిస్తానంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేయడం వాణిజ్య యుద్ధాన్ని మరింత ముదుర్చింది. దీనికితోడు వెనుజులాపై అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్యలు కూడా మార్కెట్లలో ఆందోళన వాతావరణాన్ని సృష్టించాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్టాక్ మార్కెట్లలో ఉన్న రిస్క్ను తగ్గించుకోవడానికి ఇన్వెస్టర్లు భారీగా బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఫలితంగా పసిడి ధరలు రోజురోజుకీ ఎగబాకుతున్నాయి. నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడల్లా గోల్డ్ ధరలు పైకి వెళ్లడం సహజమే. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు తమ సంపదను సురక్షితమైన ఆస్తులుగా భావించే బంగారం, వెండిలోకి మళ్లిస్తారు.
వెండి ధర కూడా ఈ ర్యాలీలో వెనకడుగు వేయలేదు. కేజీ వెండి ధర ఇప్పటికే రూ. 2.50 లక్షల మార్క్ను దాటింది. వెండి ధర పెరగడానికి ఒకవైపు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిమాండ్, మరోవైపు ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌర విద్యుత్, ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో వెండి వినియోగం పెరగడం కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల విషయానికి వస్తే స్పాట్ గోల్డ్ రేటు గత రోజు ఒక దశలో ఔన్సుకు 4,420 డాలర్ల వరకు చేరింది. రాత్రికి రాత్రే ఇది మరింత జోరు పెంచుకొని 4,508.90 డాలర్ల స్థాయిని తాకింది. గత నెలలో గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,549 డాలర్ల వద్ద ఆల్టైమ్ హై నమోదు చేసింది. వెండి ధర కూడా భారీ ఊగిసలాట చూపింది. ఒక దశలో 75 డాలర్లకు పడిపోయిన సిల్వర్, రాత్రికి రాత్రే 80.01 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది.
దేశీయ మార్కెట్ను చూస్తే గత రెండు రోజులుగా తగ్గిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఎగబాకాయి. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఒక్కరోజే రూ. 1,200 పెరిగి తులానికి రూ. 1,27,700గా ఉంది. అంతకుముందు రెండు రోజులు వరుసగా రూ. 250, రూ. 500 చొప్పున తగ్గింది. 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ధర కూడా రూ. 1,310 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,39,310గా నమోదైంది. మార్కెట్ ట్రెండ్ చూస్తే ఇవాళ మరింత పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
వెండి విషయానికి వస్తే నిన్న రూ. 5 వేల తగ్గిన ధర, ఇవాళ మరో రూ. 4 వేల తగ్గింది. దీంతో హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ. 2.68 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే ఉదయం 10 గంటల తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో వెండి ధర కూడా మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రేడర్లు చెబుతున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలే బంగారం, వెండి ధరలకు బూస్ట్ ఇస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితులు కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో పసిడి ధరలు మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం.