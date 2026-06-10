/Gold RateToday: ఒక్కరోజే భారీగా పతనమైన పసిడి ధరలు.. జూన్ 10న మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డు.. తులం బంగారం ఎంతంటే..??

Gold RateToday: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గిపోతున్నాయి ఇందుకు ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వస్తున్న పరిణామాలు అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా న్యూయార్క్ కామెక్స్ సూచిలో బంగారం ధర గమనించినట్లయితే, ఈ ఏడాది తొలిసారిగా 4200 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయింది. ఇక దేశీయ మార్కెట్లలో గమనించినట్లయితే, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,48,515 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,36,142 వరకు తగ్గింది. అలాగే ఒక కేజీ సిల్వర్ ధర రూ. 2,35,930 పడిపోయినట్లు చూడవచ్చు.
గడచిన వారం రోజులుగా గమనించినట్లయితే, బంగారం ధర దాదాపు 12 వేల రూపాయలు తగ్గింది. అలాగే సిల్వర్ ధర చూసినట్లయితే దాదాపు 35 వేల రూపాయల వరకు తగ్గినట్లు చూడవచ్చు. ఎందుకంటే గతవారం బంగారం ధర 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాములకు గాను 1.60 లక్షల రూపాయల వద్ద ఉంది. అలాగే కేజీ వెండి ధర గతవారం 2.70 లక్షల రూపాయల వద్ద పలికింది.
బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయంగా పరిశీలించినట్లయితే గత 11 వారాల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. న్యూయార్క్ కమోడిటీ మార్కెట్ ఎక్స్చేంజిలో స్పాట్ గోల్డ్ 1.8% తగ్గి 4,187.59 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఇది మార్చి 23 తర్వాత నమోదైన అతి తక్కువ ధరగా చెప్పవచ్చు.
బంగారం ధర తగ్గడానికి దారి తీసిన ప్రధానమైన కారణాలను చూసినట్లయితే, అమెరికన్ డాలర్ విలువ బలపడటంతో ఇతర కరెన్సీలతో బంగారం కొనడం ఖరీదుగా మారింది. దీంతో బంగారం డిమాండ్ తగ్గి ధరలు తగ్గాయి అని చెప్పవచ్చు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల అటు చమురు ధరలు పెరిగాయి, ఇది ద్రవ్యోల్బణం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంచుతుందనే అంచనాలను పెంచేశాయి.
ఇక ఇరాన్ యుద్ధం విషయానికి వచ్చినట్లయితే, అమెరికాకు చెందిన అపాచీ హెలికాప్టర్ను ఇరాన్ కూల్చివేసినట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో పాటు, అమెరికా సైతం తాజాగా ఇరాన్పై దాడులు చేసింది. దీంతో శాంతి ఒప్పందంపై నీళ్లు చల్లినట్లు అయ్యింది.
ఇక ఫెడరల్ రిజర్వ్ డిసెంబర్ నాటికి వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం 70% కంటే ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉండటం బంగారం వంటి విలువైన లోహాల ధరల ధరలు తగ్గడానికి దారి తీస్తుంది. ఎందుకంటే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచినప్పుడు, అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లపై వచ్చే రాబడి కూడా పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి తమ డబ్బును బయటకు తీసి అమెరికా జారీ చేసిన ట్రెజరీ బాండ్ లో పెట్టుబడి పెట్టేస్తారు. ఫలితంగా బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి.
టాస్టీలైవ్ సంస్థకు చెందిన ఇలియా స్పివాక్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒకవేళ బంగారం ధర 4,100 డాలర్ల స్థాయి కన్నా దిగువకు పడితే అది ఏడాది చివరి నాటికి 3,500 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోయే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికాకు చెందిన మే నెల కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ , ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నివేదికల కోసం మార్కెట్లు ఎదురుచూస్తున్నాయి. అంటే ఒకవేళ బంగారం ధర 3,500 డాలర్ల కన్నా తక్కువకు పడిపోయినట్లయితే భారతీయ కరెన్సీ లెక్కల్లో చూసినట్లయితే, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,10,000 పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త అని చెప్పవచ్చు.
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