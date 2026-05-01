English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Gold: భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ భద్రత, వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. విదేశీ గడ్డపై, ముఖ్యంగా బ్రిటన్‌లోని  బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఖజానాలలో దశాబ్దాలుగా భద్రపరిచిన భారత బంగారు నిల్వలను రికార్డు స్థాయిలో స్వదేశానికి తరలించింది.  మార్చి 2026తో ముగిసిన 6 నెలల కాలంలోనే ఏకంగా 104.23 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారాన్ని ఆర్బీఐ భారతదేశంలోని తన సొంత ఖజానాలకు తరలించినట్లు తాజా  అర్ధవార్షిక విదేశీ మారక నివేదిక తెలిపింది. 
1 /6

సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ బంగారు భద్రత కోసం లేదా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య అవసరాల కోసం లండన్‌లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ గృహాల వంటి చోట్ల ఉంచుతుంటాయి. అయితే, మారుతున్న అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు,  భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, తమ ఆస్తులను తమ దేశంలోనే ఉంచుకోవడం సురక్షితమని భారత్ భావిస్తోంది.  

2 /6

మార్చి 2026 నాటికి ఆర్‌బీఐ వద్ద ఉన్న మొత్తం బంగారం 880.52 మెట్రిక్ టన్నులు ఉంది .  గతంలో (మార్చి 2025) భారత్‌లో 511.99 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం ఉండగా, తాజా తరలింపుతో దేశీయంగా ఉన్న బంగారం పరిమాణం పెరిగింది.   ప్రస్తుతం సుమారుగా 197.67 మెట్రిక్ టన్నులు బంగారం ఇంకా బ్యాంక్ ఆఫ్, బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ (BIS) వద్ద భద్రపరచబడి ఉంది.

3 /6

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల, విదేశీ మారక నిల్వల్లో  బంగారం వాటా భారీగా పెరిగింది. ఆరు క్రితం 13.92 శాతంగా ఉన్న బంగారం వాటా, మార్చి 2026 నాటికి 16.7 చేరుకుంది. ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పటిష్టతను సూచిస్తోంది.

4 /6

ఆర్బీఐ కేవలం బంగారాన్ని మాత్రమే కాదు, తన విదేశీ మారక ద్రవ్య ఆస్తులను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తోంది. మొత్తం 552.28 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ ఆస్తులను ఈ క్రింది విధంగా విభజించారు: సెక్యూరిటీలు: $465.61 బిలియన్లు (విదేశీ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి). సెంట్రల్ బ్యాంకులు & BIS: $46.83 బిలియన్ల డిపాజిట్ రూపంలో. వాణిజ్య బ్యాంకులు: $39.84 బిలియన్లు విదేశీ కమర్షియల్ బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్. గతంతో విదేశీ వాణిజ్య బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లను తగ్గించి, ఇతర సెంట్రల్ బ్యాంకులు మరియు సురక్షిత చోట్ల ఆర్బీఐ నిధులను మళ్లించడం.  

5 /6

అక్టోబర్ 2025లో సుమారు 64 టన్నులు, ఆ తర్వాత మరో 104 టన్నులు.. ఇలా విడతల వారిగా బంగారాన్ని భారత్‌కు తీసుకురావడం వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. 1991లో ఆర్థిక సంక్షోభ సమయంలో ఇదే బంగారాన్ని కుదువ పెట్టిన పరిస్థితుల నుంచి, నేడు ప్రపంచం గర్వించేలా మన బంగారాన్ని మనం వెనక్కి తెచ్చుకునే స్థాయికి చేరడం భారత ఆర్థిక శక్తికి నిదర్శనం.

6 /6

ఈ తరలింపు ద్వారా నిల్వ ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా, అత్యవసర సమయాల్లో మన బంగారం మనకు అందుబాటులో ఉండేలా ఆర్బీఐ భరోసా కల్పించింది. డాలర్ హెచ్చుతగ్గుల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు బంగారం నిల్వలను పెంచుకోవడం ఒక మేలైన మార్గంగా మారింది.

Next Gallery

