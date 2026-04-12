Gold Reserve: నడి సంద్రంలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం.. ప్రపంచానికి షాక్.. ఆ బంగారం ఎక్కడిదంటే..?

Massive Gold Reserve Shocking Discovery: భూమిలో తవ్వినా కొద్దీ బంగారం నిల్వలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రపంచంలో బంగారానికి కొదవలేదనే చెప్పాలి. అయితే కొన్ని దేశాల్లో భారీ ఎత్తున బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయి. మన భారత దేశంలోనూ పసిడి నిల్వలు ఉన్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో భారీ ఎత్తున ఉన్నాయి. అయితే బంగారం నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని బయటకు తీయడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు. 
ప్రపంచాన్ని డాలర్ ఏలుతుంటే.. ఇప్పుడు బంగారం తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. బంగారం కోసం భూమిని తవ్వడం అనేది కొత్త విషయం కాదు. కానీ తాజాగా శాస్త్రవేత్తలు చేసిన ఓ సంచలన ఆవిష్కరణ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది. 

పసిఫిక్ మహాసముద్రం లోతుల్లో న్యూజిలాండ్ కు ఉత్తరాన ఉన్న కెర్మాడెక్ అగ్నిపర్వత ప్రాంతంలో భారీగా బంగారం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో భూమి లోపల జరిగే ప్రక్రియలపై కొత్త అవగాహనకు దారి తీసింది. 

పరిశోధకులు అగ్నిపర్వత ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన గాజు నమూనాలను విశ్లేషించారు. అందులో అందరూ ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా బంగారం ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ నమూనాలు భూమి లోతుల్లో కరిగిన శిలల నుంచి పైకి వచ్చినట్లుగా భావిస్తున్నారు. 

ఇది భూగర్భంలో జరుగుతున్న సహజ మార్పులు ఎంత శక్తివంతంగా ఉన్నాయో స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. ఈ అధ్యయనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. భూగర్భంలో బంగారం స్థిరంగా ఉండదు. అది నిరంతరం కదులుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా బంగారం ఖనిజాల్లో బంధించి ఉంటుంది.

కానీ భూమి ఫలకాలు ఢీకొన్నప్పుడు ఉష్ణోగ్రతలు, పీడనం పెరిగి రాళ్లు కరుగుతాయి. ఈ ప్రక్రియలో బంగారం విడుదలై కరిగిన శిలలో కలిసిపోతుంది. ఆ తరువాత అది నెమ్మదిగా పైకి లేస్తూ అగ్నిపర్వత ప్రాంతాల్లో పోగవుతుంది. ఈ సహజ చక్రాన్ని శాస్త్రవేత్తలు  బంగారు కర్మాగారం గా అభివర్ణిస్తున్నారు.

ఈ ప్రక్రియ ఒక్కసారి జరిగేది కాదు. లక్షల సంవత్సరాలుగా నిరంతరంగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అనేక నమూనాల్లో అధిక బంగారం లభించడం ఇది ఒక పెద్ద సహజ వ్యవస్థగా పనిచేస్తోందని సూచిస్తోంది.

అయితే ఈ బంగారం మనకు సులభంగా దొరికే నిధి కాదు. ఇది సముద్ర గర్భంలో, అగ్నిపర్వతాల చుట్టూ ఉన్న ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో ఉండటంతో ప్రస్తుతం తీయడం చాలా కష్టసాధ్యమనే చెప్పాలి.   

