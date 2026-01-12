Gold Reserves: ఈ 4 జిల్లాల్లో బంగారు నిధి.. అక్కడికి వెళ్తే మీ పంట పండినట్లే..కావల్సినంత తవ్వుకోవచ్చు..!!

Gold Discovery: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత విలువైన లోహాలలో బంగారం ఎప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు కొత్త గరిష్టాలను తాకుతున్నప్పటికీ, పెట్టుబడిదారుల దృష్టిలో ఇది ఇప్పటికీ అత్యంత సురక్షిత పెట్టుబడిగా కొనసాగుతోంది. ఆర్థిక అనిశ్చితులు పెరిగే కొద్దీ బంగారంపై డిమాండ్ మరింత బలపడుతోంది. భారతదేశంలో బంగారం వినియోగం ప్రధానంగా ఆభరణాల తయారీకే పరిమితం కాగా, దేశీయ ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండటంతో ఏటా భారీగా దిగుమతులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
భారతదేశంలో బంగారు ఉత్పత్తిలో కర్ణాటక అగ్రస్థానంలో ఉంది. దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారంలో దాదాపు 90 శాతం కర్ణాటక నుంచే వస్తుంది. అయినప్పటికీ, దేశీయ అవసరాలకు ఇది సరిపోకపోవడంతో భారత్ ప్రతి సంవత్సరం 800 టన్నులకు పైగా బంగారాన్ని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కర్ణాటకలోని హుట్టి గనులు ఇప్పటికీ క్రియాశీలంగా ఉండగా, కోలార్ బంగారు క్షేత్రాలు గతంలో ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ ప్రస్తుతం మూసివేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, రాజస్థాన్లో అపారమైన బంగారు నిల్వలు ఉన్నట్లు భౌగోళిక అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆరావళి కొండల పరిధిలో బంగారు నిక్షేపాలు విస్తారంగా ఉన్నాయని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని నాలుగు జిల్లాల్లో బంగారం లభ్యమవుతుండగా, మొత్తం నిల్వల విలువ రూ. 1.50 లక్షల కోట్లకు మించవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. రాజస్థాన్లో బంగారం తరచుగా రాగి, నికెల్, కోబాల్ట్ వంటి ఇతర విలువైన ఖనిజాలతో కలిసి లభించడం విశేషం. ఇది రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి తోడ్పడటంతో పాటు, పెద్ద సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం బంగారు తవ్వకాలను ప్రోత్సహించేందుకు రెండు బ్లాకుల కోసం ఈ-వేలం ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. బన్స్వారా జిల్లాలోని కంకారియా గారా బ్లాక్, సలుంబార్ జిల్లాలోని దగోచా బ్లాక్లలో కాంపోజిట్ లైసెన్స్ల కోసం డిజిటల్ బిడ్లు ఆహ్వానించగా, జనవరి 2, 2026న బిడ్లు తెరవాల్సి ఉంది. అయితే ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఆరావళి శ్రేణిలో ఉండటంతో ప్రక్రియను నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. ఆరావళి ప్రాంతంలో మైనింగ్పై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తాజా తీర్పు నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త గనుల లీజులపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం విధించింది. ఈ ఆదేశం ఢిల్లీ, హర్యానా, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుంది.
చట్టపరమైన స్పష్టత వచ్చే వరకు మైనింగ్ శాఖ ఈ వేలాలను నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే కంకారియా గారా, దగోచా బ్లాక్లలో గణనీయమైన బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయన్న నమ్మకం బలంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో అనుమతులు లభిస్తే, ఈ ప్రాంతాల్లో అన్వేషణ, తవ్వకాలు జరిపే అవకాశాలు ఏర్పడతాయి.
గతంలో కూడా బన్స్వారా జిల్లాలోని ఘటోల్ తహసీల్ పరిధిలో భూకియా–జగ్పురా, కంకారియా–గారా ప్రాంతాల్లో బంగారు గనులను వేలం వేయగా, చట్టపరమైన సమస్యలు, అపూర్ణ పత్రాల కారణంగా కేటాయింపులు రద్దయ్యాయి. ప్రస్తుతం సలుంబార్ జిల్లాలోని దగోచా బ్లాక్ సుమారు 472 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉండగా, అక్కడ 1.74 మిలియన్ టన్నులకు పైగా బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా. ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ ప్రకారం దీని విలువ సుమారు రూ. 1,410 కోట్లుగా లెక్కిస్తున్నారు.
మొత్తంగా రాజస్థాన్లో ఇప్పటివరకు 18కి పైగా బంగారు బ్లాకులను గుర్తించారు. వీటిలో అత్యధికంగా 12 బ్లాకులు బన్స్వారా జిల్లాలోనే ఉన్నాయి. మిగతావి సలుంబార్, దుంగార్పూర్, దౌసా జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా బంగారు నిల్వల పరంగా చూస్తే, బీహార్ తొలి స్థానంలో ఉండగా, రాజస్థాన్ రెండో స్థానంలో నిలుస్తోంది. మొత్తం దేశీయ బంగారు నిల్వల్లో సుమారు 44 శాతం బీహార్లో, 25 శాతం రాజస్థాన్లో ఉన్నట్లు అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు బంగారు ఉత్పత్తికి ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ, బీహార్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఉన్న భారీ నిల్వలు ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి రాలేదు. భవిష్యత్తులో చట్టపరమైన అడ్డంకులు తొలగితే, ఈ రాష్ట్రాలు భారతదేశ బంగారు రంగంలో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.