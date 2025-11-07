English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Reserves: భారత్‌లో బంగారం కరువు తీరినట్టే!? ప్రపంచంలో భారీగా పెరిగిన గోల్డ్ మైన్స్..మన దగ్గర ఎంత బంగారం ఉందంటే?

Gold Reserves In World: భారతీయ మహిళలకు ఇష్టమైన 'బంగారం' రోజురోజుకూ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మారుతున్న కాలంలో, బంగారాన్ని ఉత్తమ పెట్టుబడి సాధనంగా పరిగణిస్తున్నారు. కానీ, ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఎక్కువ బంగారం ఉంది? అత్యధిక బంగారం ఉన్న దేశాలలో భారతదేశం ఎక్కడ ఉందో ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంది.
ప్రపంచంలో అత్యధిక బంగారం ఉన్న దేశాల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం ప్రపంచ పెద్దన్నగా పిలువబడే అమెరికా. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. అమెరికా వద్ద దాదాపు 8133.46 టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.   

బంగారం నిల్వలు కలిగిన రెండవ అతిపెద్ద దేశం జర్మనీ. జర్మనీ వద్ద దాదాపు 3350.25 టన్నుల బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. 

ఇటలీ దగ్గర దాదాపు 2451.84 టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ప్రపంచంలో అత్యధిక బంగారం ఉన్న దేశాలలో ఇటలీ మూడవ స్థానంలో ఉంది.  

ప్రపంచంలో బంగారం నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో ఫ్రాన్స్ నాల్గవ స్థానంలో ఉంది. ఈ దేశంలో దాదాపు 2437 టన్నుల బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. 

భారతదేశ పొరుగు దేశమైన చైనా అత్యధిక బంగారు నిల్వలు కలిగిన దేశాలలో 5వ స్థానంలో ఉంది. ఈ దేశంలో దాదాపు 2298.53 టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయి. 

భారతీయులు బంగారం ప్రియులు అని అంటారు. అయితే, అత్యధిక బంగారం ఉన్న దేశాల జాబితాలో భారతదేశం 6వ స్థానంలో ఉంది. భారతదేశంలో దాదాపు 879.98 టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. 

