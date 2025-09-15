Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!

Subansiri River Gold Dust: భారతదేశంలోని ఈ నదిలో కోట్ల విలువైన బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. నీటిలో బంగారం ప్రవహిస్తుంది. ఆ నది ఏమిటి? ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదివేయండి..
సుబన్సిరి నది: సుబన్సిరి నదిని "బంగారు నది" అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే దాని నదీ గర్భంలో బంగారు నిక్షేపాలు, నీటిలో బంగారు కణాలు, దాని ఒడ్డున బంకమట్టి నిక్షేపాలు ఉన్నాయట.
ఈ నది పేరు సంస్కృత పదాలైన 'సువర్ణ' (బంగారం), 'సిరి' (ప్రవాహం) నుండి ఉద్భవించింది. పురాతన కాలం నుండి ముఖ్యంగా అహోం రాజుల పాలనలో, ఈ నదిలో బంగారం తవ్వకం, సేకరణ వ్యవస్థ ఉండేది.
ఈ నదిలోని బంగారు కణాలు హిమాలయ పర్వత శ్రేణులలోని పురాతన శిలల కోత ద్వారా ఏర్పడతాయి.
గతంలో "సోనోవాల్ కచారీలు" అనే సమాజం నది ఇసుకను జల్లెడ పట్టడం, బంగారు రేణువులను సేకరించే పనిలో నిమగ్నమై ఉండేది.
వారు సేకరించిన బంగారంలో ఎక్కువ భాగం రాజులకు నల్లధనం రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉండేది. ఈ ఆచారం 20వ శతాబ్దం ప్రారంభం వరకు కొనసాగింది. బ్రిటిష్ కాలంలో ఈ ఆచారం ఆగిపోయింది.
ప్రస్తుతం ఈ నదిలో పెద్ద ఎత్తున బంగారు అన్వేషణ జరగడం లేదు. అయితే, నదిలోని బంగారు నిక్షేపాలపై ఇంకా అధ్యయనాలు జరుగుతున్నాయి.
ఈ నది అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గుండా ప్రవహిస్తుంది. బ్రహ్మపుత్ర నదికి అతిపెద్ద ఉపనది.
బంగారు నిక్షేపాలతో పాటు, సుబన్సిరి అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం, రివర్ రాఫ్టింగ్ వంటి సాహస క్రీడలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది.