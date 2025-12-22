Gold River: పారే నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ కోసం తెగ ఎగబడుతున్న జనం!

Gold River In Pakistan: తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన పాకిస్థాన్కు ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తోంది. సింధు నదిపై నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మట్టి ఆనకట్ట టార్బెలా కింద భారీ బంగారు గని దాగి ఉందనే వార్త ఇప్పుడు ఆ దేశంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. దీని విలువ సుమారు 636 బిలియన్ డాలర్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన పాకిస్థాన్కు ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తోంది. సింధు నదిపై నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మట్టి ఆనకట్ట టార్బెలా కింద భారీ బంగారు గని దాగి ఉందనే వార్త ఇప్పుడు ఆ దేశంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. దీని విలువ సుమారు 636 బిలియన్ డాలర్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
పాకిస్థాన్ ఫెడరల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (FPCCI) మాజీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హనీఫ్ గౌహర్ ఈ సంచలన విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఆనకట్ట అడుగు భాగంలో ఉన్న ఖనిజ సంపద విలువ పాకిస్థాన్ ఆర్థిక తలరాతనే మార్చేయగలదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ నిధిని వెలికితీసే అంశంపై ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం, సైనిక ఉన్నతాధికారుల మధ్య ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు ప్రారంభమైనట్లు సమాచారం. ఖైబర్ పఖ్తున్ఖ్వా ప్రావిన్స్లో ఉన్న ఈ ఆనకట్ట పాకిస్థాన్ మొత్తం విద్యుత్ అవసరాలలో 16 శాతాన్ని తీరుస్తోంది. 1976లో దీని నిర్మాణం పూర్తయింది.
పాకిస్థాన్లో ఇలాంటి బంగారు గనుల వార్తలు రావడం ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఈ వాదనలపై అనుమానాలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. 2025 జనవరిలో పంజాబ్ ప్రావిన్స్ ఖనిజాల మంత్రి షేర్ అలీ గోర్చని అటాక్ జిల్లాలో 700 బిలియన్ పాకిస్తానీ రూపాయల విలువైన బంగారం ఉందని ప్రకటించారు. కానీ దీనిపై ఇప్పటికీ స్పష్టమైన పురోగతి లేదు.
అలాగే 2015లో చినియోట్ ప్రావిన్స్లో భారీ బంగారు నిధి ఉందని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. ఒక చైనా కంపెనీతో కలిసి తవ్వకాలు జరిపితే, అక్కడ చివరకు ఇనుప ఖనిజం మాత్రమే దొరికింది. ఒక్క గ్రాము బంగారం కూడా లభించలేదు. 2021లో సింధు నది పరివాహక అటాక్ ప్రాంతంలో స్థానికులు బంగారం కోసం నది ఒడ్డున తవ్వకాలు జరపడంతో ప్రభుత్వం అక్కడ సెక్షన్ 144 విధించింది. శాస్త్రవేత్తలు నమూనాలను పరీక్షించగా అక్కడ ఏమీ లేదని తేలింది.
టార్బెలా ఆనకట్ట కింద బంగారం ఉందనే వాదన ఇప్పుడు ఆ దేశంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే పాకిస్థాన్ అప్పులన్నీ తీరిపోవడమే కాకుండా ధనిక దేశాల జాబితాలో చేరుతుంది. అయితే, గతంలోలాగే ఇది కూడా కేవలం ప్రచారానికే పరిమితమవుతుందా లేక నిజంగానే బంగారం బయటపడుతుందా అనేది అంతర్జాతీయ నిపుణుల దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.