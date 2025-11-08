Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతున్న బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!

Gold River In Pakistan: సింధు నదిపై నిర్మించిన ఆనకట్ట కింద బంగారు గని కనుగొనబడింది. దీని గురించి తెలుసుకున్న పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. టార్బెలా ఆనకట్ట కింద 636 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారం దాగి ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రకటనను పాకిస్తాన్ ఫెడరల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ మాజీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేశారు.
పాకిస్తాన్లో బంగారు గని బయటపడిందనే మళ్లీ చర్చ జరుగుతోంది. ఈసారి అది టార్బెలా ఆనకట్టలో ఉందని చెబుతున్నారు. టార్బెలా ఆనకట్ట లోపల 636 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారం దాగి ఉందని, దీనిని వెంటనే వెలికితీయాలని చెబుతున్నారు. ఈ అంశంపై సైన్యం, ప్రభుత్వం మధ్య ఇప్పటికే సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
నివేదికల ప్రకారం, పాకిస్తాన్ ఫెడరల్ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మాజీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హనీఫ్ గౌహర్ ఈ విషయం గురించి తర్బెలాలో మాట్లాడారు. ఈ సంబంధిత దర్యాప్తులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.
ఈ ఆనకట్ట ఖైబర్ పఖ్తున్ఖ్వాలోని సింధు నదిపై నిర్మించారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మట్టి ఆనకట్ట. ఈ ఆనకట్ట ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనిని 1968 నుంచి 1976 మధ్య నిర్మించారు. ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రకారం, పాకిస్తాన్లోని టార్బెలా ఆనకట్ట దేశ విద్యుత్తులో 16% సరఫరా చేస్తుంది.
ఈ ఆనకట్ట కింద బంగారు గని ఉందనే వాదన అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. గతంలో పాకిస్తాన్లో బంగారు గనులు ఉన్నట్లు నివేదికలు వచ్చినప్పటికీ, పాకిస్తాన్ ఇంకా ఎక్కడా చెప్పుకోదగ్గ మొత్తంలో బంగారం కనుగొనలేదు.
జనవరి 2025లో, పాకిస్తాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్ ఖనిజాల మంత్రి బంగారు గని గురించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు. అట్టాక్ జిల్లాలో దాదాపు 700 బిలియన్ పాకిస్తానీ రూపాయల విలువైన బంగారం ఉందని షేర్ అలీ గోర్చని అన్నారు. కానీ పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఇంకా ఈ విషయంపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
2015లో చినియోట్ ప్రావిన్స్లో ఒక బంగారు గని ఉందని నివేదిక అందింది. కానీ తరువాత ఆ ప్రాంతంలో ఇనుప ఖనిజం ఉందని తెలిసింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఇనుమును తీయడానికి ఒక చైనా కంపెనీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇప్పటివరకు, నాలుగు టన్నుల ఇనుమును వెలికితీశారు, కానీ ఒక్క బంగారు రేణువు కూడా అక్కడ లేకపోవడం గమనార్హం. 2021లో అటాక్ ప్రాంతంలోని స్థానికులు సింధు నది ఒడ్డున తవ్వకాలు ప్రారంభించారు. తరువాత, వారు బంగారం కోసం తవ్వకాలు జరుపుతున్నారని వెల్లడైంది. ప్రభుత్వం వెంటనే మొత్తం ప్రాంతంలో సెక్షన్ 144 విధించింది. తరువాత, ఆ ప్రాంతం నుండి నమూనాలను తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమీ దొరకలేదు.