  • Gold Rivers in India: నదిలో పారుతున్న బంగారం..కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతుంటే..ఎగబడుతున్న జనం!

Gold Flowing Rivers In India: బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, నది ఇసుకలో బంగారం దొరుకుతుందంటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ప్రపంచంలోని కొన్ని నదుల్లో సహజంగానే బంగారు రేణువులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని రెండు నదులు ఈ విషయంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి.
1 /7

బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, నది ఇసుకలో బంగారం దొరుకుతుందంటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ప్రపంచంలోని కొన్ని నదుల్లో సహజంగానే బంగారు రేణువులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని రెండు నదులు ఈ విషయంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి.

2 /7

ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ఉచితంగా (సహజంగా) లభించే నాలుగు ప్రధాన ప్రదేశాల్లో రెండు మన దేశంలోనే ఉండటం విశేషం. మన దేశంలో జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ప్రవహించే రెండు నదులు వందల ఏళ్లుగా బంగారు రేణువులను అందిస్తున్నాయి.

3 /7

1) స్వర్ణరేఖ నది పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈ నది ఇసుకలో బంగారం లభిస్తుంది. జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహించే ఈ నది తీరంలోని ప్రజలు ఇసుకను జల్లెడ పట్టి బంగారు రేణువులను సేకరిస్తారు.

4 /7

2) కర్కారి నది ఇది స్వర్ణరేఖ నదికి ఉపనది. ఈ నది ఇసుకలో కూడా అత్యధికంగా బంగారు రేణువులు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడి ప్రజలు ఈ పసిడి రేణువులను అమ్మి తమ జీవనోపాధిని సాగిస్తున్నారు.

5 /7

భారతదేశం వెలుపల కూడా రెండు ప్రదేశాలు ఈ పసిడి వేటలో ప్రసిద్ధి చెందాయి. కెనడాలోని కిలోడైక్ నది 19వ శతాబ్దంలో ఇక్కడ జరిగిన 'గోల్డ్ రష్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. నేటికీ ఇక్కడ బంగారం తవ్వకాలు సాగుతుంటాయి. అలాగే అమెరికాలోని మోంటానా ప్రాంతంలోని మిస్సోరీ నది ప్రవాహాల్లో కంకర, ఇసుకలో బంగారు రేణువులు లభిస్తాయి.

6 /7

ఈ నదుల్లో బంగారం కడ్డీల రూపంలో కాకుండా, అతి సూక్ష్మమైన రేణువుల రూపంలో ఇసుకలో కలిసి ఉంటుంది. నదిలోని ఇసుకను తీసుకొని పెద్ద జల్లెడలు లేదా పళ్ళాలలో వేసి నీటితో శుభ్రం చేస్తారు. బంగారం బరువు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అడుగున నిలిచిపోతుంది. ఈ బంగారం అసలు ఎక్కడ నుండి వస్తుందనేది ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే ఉంది. నది పుట్టిన చోట లేదా ప్రవాహ మార్గంలోని కొండల రాపిడి వల్ల ఈ రేణువులు వచ్చి చేరుతాయని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తారు.

7 /7

2026 ప్రారంభంలో బంగారం ధరలు మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నప్పటికీ, సగటున 10 గ్రాముల ధర రూ. 1.5 లక్షలకు పైనే ఉండటంతో సామాన్యులు ఈ నదుల వైపు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.  

gold price gold river Gold Flowing Rivers Free gold in India gold price predictions gold investment Gold Rivers in World Gold River in India

