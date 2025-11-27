Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?

Gold: సాధారణంగా భారతీయ కుటుంబాల్లో ఎలాంటి శుభకార్యాలు జరిగినా ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది బంగారం. బంగారంకు భారతీయులకు మధ్య విడదీయరాని బంధం ఉంది. తరతరాల నుంచి వారసత్వంగా బంగారం తనదైన ముద్ర వేసింది.
ముఖ్యంగా వివాహాలు, శుభకార్యాలు అంటే బంగారం కొనుగోలు తప్పనిసరిగా మారింది. ముఖ్యంగా పెళ్లి సమయంలో అమ్మాయికి పుట్టింటి వారు అందించే బంగారు ఆభరణాలు సంప్రదాయంగా తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న పద్ధతి అని తెలిసిందే. బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగినా, అవసరం వచ్చినప్పుడు కుటుంబాలు పసిడి కొనడంలో వెనుకాడవు.
కానీ ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరగడంతో ఆభరణాలు కొనడం చాలా మందికి భారంగా మారింది. అయినప్పటికీ వివాహాలు వంటి కీలక సందర్భాల్లో బంగారాన్ని తప్పనిసరిగా కొనాల్సిన పరిస్థితి చాలా కుటుంబాల్లో చూస్తున్నాం.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న పలు గోల్డ్ సేవింగ్ స్కీములు ప్రజలకు ఉపయుక్తంగా మారాయి. అందులో ప్రధానంగా ఉపయోగించేది గోల్డ్ సేవింగ్స్ మంత్లీ స్కీమ్, దీనిని చిట్టీ స్కీమ్ అని కూడా అంటారు. ఈ పథకంలో కస్టమర్లు 11 నెలలు వరుసగా నిర్ణీత మొత్తాన్ని షోరూంకు చెల్లిస్తారు.
12వ నెలలో మొత్తం చేరిన డబ్బుతో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ స్కీమ్లో ముఖ్య లాభం ఏమిటంటే.. ఆభరణాలపై మేకింగ్ ఛార్జీలు తగ్గడం, అలాగే ప్రతినెల డబ్బును క్రమంగా పొదుపు అవుతుంది. అయితే లోపం కూడా ఉంది. బంగారం ధర నెలల వరుసగా పెరిగితే, చివర్లో పొందే బంగారం పరిమాణం ప్రారంభంలో ఊహించిన దానికంటే తక్కువగా ఉండొచ్చు.
అలాగే అవసరమైతే నగదు రూపంలో రీఫండ్ ఇవ్వకపోవడం కూడా ఒక మైనస్ గా చెప్పాలి. ఆభరణం ధర మీ పొదుపు మొత్తాన్ని మించినప్పుడు అదనపు మొత్తంపై స్కీమ్ బెనిఫిట్స్ వర్తించకపోవచ్చు. అయితే క్రమశిక్షణతో పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి ఈ స్కీమ్ మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది.
ఇక పర్సనల్ లోన్ తీసుకుని బంగారం కొనడం మరో ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పాలి. తక్షణ అవసరం ఏర్పడినా, చేతిలో డబ్బు లేకపోతే బ్యాంకుల నుంచి వ్యక్తిగత రుణం తీసుకుని బంగారం కొనుక్కోవచ్చు. ప్రైవేట్ అప్పులతో పోలిస్తే బ్యాంక్ లోన్లు కొంతవరకు భద్రమే. అయితే ఇందులో ప్రధాన సమస్య వడ్డీ రేటుగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పర్సనల్ లోన్లపై 12శాతం నుండి 18శాతం వరకు వడ్డీ ఉండే అవకాశం ఉంది.
భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గితే, మీరు కొనుగోలు చేసిన బంగారపు అసలు విలువ కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని వడ్డీ రూపంలో చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. అందువల్ల పర్సనల్ లోన్ ద్వారా బంగారం కొనడం అత్యవసర సమయాల్లో మాత్రమే ఆలోచించదగిన పరిష్కారంగా చెప్పాలి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.