Gold Selling: కేంద్ర బ్యాంకుల సంచలన నిర్ణయం.. మార్కెట్లోకి భారీగా బంగారం.. తులం ధర రూ. లక్ష దిగువకు..?

Gold Selling: ఇటీవలి కాలంలో బంగారం ధరలు వరుసగా భారీగా పడిపోవడం ఇన్వెస్టర్లను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. కేవలం డాలర్ బలపడటం వల్లే ధరలు తగ్గుతున్నాయని అందరూ భావిస్తున్నారు.  కానీ తెర వెనుక అసలు కథ వేరే ఉంది. ఏప్రిల్ 2026 సమీపిస్తున్న కొద్దీ.. గత కొన్నేళ్లుగా పసిడికి కొండంత అండగా నిలిచిన ప్రపంచ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు.. ఇప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తమ నిల్వలను మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నాయి.
 
బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. గడిచిన కొన్నేళ్లుగా బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండటానికి కారణం కేంద్ర బ్యాంకులు ఏటా సుమారు 1,000 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడమే. మార్కెట్ ఎప్పుడు పడిపోయినా.. ఈ బ్యాంకులు కొనుగోళ్లు జరిపి ధరలకు ఒక బలమైన పునాదిని అందించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ పునాది కదులుతోంది.

టర్కీ: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. దీనివల్ల డాలర్‌కు డిమాండ్ పెరిగి టర్కీ కరెన్సీ  లీరా కుప్పకూలింది. తన కరెన్సీని కాపాడుకోవడానికి టర్కీ ఏకంగా 60 టన్నుల (సుమారు 8 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన) బంగారాన్ని మార్కెట్లో అమ్మేసింది.  

పోలాండ్: గత రెండేళ్లలో అత్యధికంగా బంగారం కొన్న దేశం పోలాండ్. అయితే ఇప్పుడు తన నిల్వల ద్వారా సుమారు $13 బిలియన్లను సమీకరించాలని భావిస్తోంది. ఈ ఒక్క వార్త మార్కెట్ విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసింది.

రష్యా: యుద్ధం నాలుగో ఏటా ప్రవేశించడంతో, ఖర్చులను భరించడానికి రష్యా తన ఖజానాలోని  అసలైన బంగారు కబడ్డీలను  బయటకు తీస్తోంది. జనవరి, ఫిబ్రవరి 2026లోనే రష్యా దాదాపు 14 టన్నుల బంగారాన్ని మార్కెట్లోకి వదిలింది. నగదు కొరతను తీర్చుకోవడానికి ఇంతటి భారీ నిల్వలను విక్రయించడం పసిడి ధరలపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచింది.

జనవరి 2026లో బంగారం ధర ఔన్సుకు $5,596 వద్ద రికార్డు స్థాయికి చేరుకోగా, మార్చి 31 నాటికి అది సుమారు $4,428కి పడిపోయింది. అంటే కేవలం మూడు నెలల్లోనే 21శాతం పతనం నమోదైంది. సాంకేతిక పరంగా చూస్తే, రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) 28 వద్ద ఉంది. ఇది మార్కెట్  ఓవర్‌సోల్డ్  స్థితిలో ఉందని సూచిస్తోంది.

మరింత పతనం: టర్కీ తన అమ్మకాలను కొనసాగిస్తే, బంగారం ధర ఔన్సుకు $4,000 లోపుకు పడిపోవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ పరిస్థితులు సర్దుమణిగితే $4,300–$4,600 మధ్య ఊగిసలాడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. చమురు ధరలు తగ్గి, డాలర్ బలహీనపడితే మళ్ళీ $5,000 దాటే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

దీర్ఘకాలికంగా బంగారం తన విలువను కోల్పోనప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి సరఫరా అకస్మాత్తుగా పెరగడం వల్ల ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది. కేంద్ర బ్యాంకులు బలవంతపు అమ్మకందారులుగా మారిన ఈ తరుణంలో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర త్వరలోనే తులం లక్ష రూపాయల దిగువకు వచ్చే అవకాశం పుష్కలంగా కనిపిస్తోంది. ఇది కొనుగోలుదారులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్ అనే చెప్పాలి. 

