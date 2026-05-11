Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Shares: ప్రధాని మోదీ ప్రకటన.. కుప్పకూలిన టైటాన్ కంపెనీ, కల్యాణ్ జ్యువెల్లరీ, సెన్కో గోల్డ్ సహా పలు కీలక స్టాక్స్..!!

Gold Shares: ప్రధాని మోదీ ప్రకటన.. కుప్పకూలిన టైటాన్ కంపెనీ, కల్యాణ్ జ్యువెల్లరీ, సెన్కో గోల్డ్ సహా పలు కీలక స్టాక్స్..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 11, 2026, 10:09 AM IST|Updated: May 11, 2026, 10:09 AM IST

Gold Shares: భారత ప్రధాని మోదీ చేసిన ఒకే ఒక ప్రకటన దేశీయ మార్కెట్లను కుదేలు చేశాయి. మే 11వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ తెరచుకున్న వెంటనే ప్రధాన ఆభరణాల కంపెనీల షేర్లు భారీగా పడిపోయాయి. షేర్లు 5 శాతం నుంచి 9శాతం వరకు తగ్గాయి. సెన్కో గోల్డ్ షేర్ ఏకంగా 9శాతం నష్టంతో ప్రారంభమైంది. ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయకూడదని ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ చేసిన విజ్నప్తి దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లో పెను ప్రకంపనలు స్రుష్టించింది. బంగారం ధరలు, డిమాండ్ కు సంబంధించి ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మే 11 వతేదీ సోమవారం నాడు మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఆభరణాల రంగంలోని ప్రధాన కంపెనీల షేర్లు కుప్పకూలాయి. 

Titan Company, Senco Gold, Kalyan Jewellers, Thangamayil Jewellery1/7

టైటాన్ కంపెనీ, సెన్కో గోల్డ్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్,  తంగమయిల్ జ్యువెలరీ వంటి స్టాక్‌లు 3శాతం నుండి 5శాతం వరకు పడిపోయాయి. ఈ తగ్గుదల అనేది అకస్మాత్తుగా సంభవించింది కాదు. ప్రధాని మోదీ చేసిన ఈ ప్రకటనే షేర్లు కుప్పకూలడానికి ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రధాని మోదీ చేసిన  ఆ ప్రకటనలో ఆయన ప్రజలకు బంగారం కొనుగోలును ఏడాది పాటు వాయిదా వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Postponing Gold Purchases2/7

హైదరాబాద్‌లో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ..  ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో దేశం తెలివిగా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. పెళ్లిళ్లు లేదా పెద్ద వేడుకల కోసం బంగారం కొనుగోలును వాయిదా వేయాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. విదేశీ ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని, ఇంధనాన్ని ఆదా చేసుకోవాలని కూడా ఆయన సలహా ఇచ్చారు. 

Import of large quantities of gold3/7

భారతదేశం ఇప్పటికే పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటోందని.. ఇది దేశ విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడిని పెంచుతోందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందువల్ల..  బంగారం డిమాండ్‌లో స్వల్ప తగ్గుదల ఆర్థిక సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే ఆభరణాల షేర్లు ఎందుకు పడిపోయాయి? సోమవారం మార్కెట్ తెరుచుకోగానే ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళనకు గురైనట్లు కనిపించారు. 

Titan and Kalyan Jewellers Shares4/7

టైటాన్,  కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ షేర్లు 5శాతం నుండి 7శాతం వరకు పడిపోగా, సెన్కో గోల్డ్ దాదాపు 9శాతం పడిపోయింది. తంగమయిల్ జ్యువెలరీ కూడా 8శాతం పడిపోయింది.బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించడం రాబోయే నెలల్లో ఆభరణాల కంపెనీల అమ్మకాలపై ప్రభావం చూపుతుందని ఇన్వెస్టర్లు భయపడుతున్నారు.  ప్రపంచంలో బంగారం వినియోగంలో భారతదేశం రెండవ అతిపెద్ద దేశం. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ప్రతి నెలా సగటున 60 టన్నుల బంగారం దిగుమతి అయింది. దీని విలువ సుమారు $6 బిలియన్లు. 

Gold Imports and the Country's Trade Deficit5/7

భారతదేశంలో బంగారం ఉత్పత్తి చాలా తక్కువగా ఉన్నందున..  చాలా వరకు డిమాండ్ విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఈ కారణంగానే బంగారం దిగుమతులు దేశ వాణిజ్య లోటుపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. టైటాన్ కంపెనీ ఆదాయాలు మెరుగుపడినప్పటికీ, దాని ఇటీవలి త్రైమాసిక పనితీరు అంచనాల కంటే కొద్దిగా బలహీనంగా ఉంది.   

Kalyan Jewellers6/7

కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఆదాయాలలో 66శాతం బలమైన పెరుగుదలను నివేదించింది. ఇది గతంలో పెట్టుబడిదారులకు విశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకాలు లేదా పన్నులను పెంచితే, బంగారం డిమాండ్ 10శాతం నుండి 12శాతం వరకు తగ్గవచ్చని సెన్కో గోల్డ్ పేర్కొంది. పాత బంగారు మార్పిడి వ్యవస్థ మార్కెట్‌కు కొంత ఉపశమనం కలిగించగలదని కంపెనీ విశ్వసిస్తోంది. 

Future Demand for Gold7/7

భవిష్యత్తులో బంగారం డిమాండ్ అదుపులో ఉంటే.. ధరలు కొంతవరకు స్థిరపడవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే.. భారతదేశంలో పెళ్లిళ్లు, పండుగల సీజన్ ప్రారంభం కాగానే డిమాండ్ మళ్లీ పెరగవచ్చు. ప్రస్తుతం, మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి నెలకొని ఉంది. పెట్టుబడిదారులు ప్రభుత్వ భవిష్యత్ విధానాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.

Tags:
pm Modi
Gold Shares
Titan Company
kalyan jewellers
Senco Gold
Thangamayil Jewellery
stock market india
Jewellery Stocks Fall
Gold Demand India
Gold Price Impact
Share market news
Sensex today
NSE Stocks
BSE India
Gold Import India
Economic Policy India
Foreign Exchange Reserve

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మహబూబ్‌నగర్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. కారు, స్పోర్ట్స్ బైక్ ఢీ.. ఐదుగురు స్పాట్ డెడ్!

మహబూబ్‌నగర్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. కారు, స్పోర్ట్స్ బైక్ ఢీ.. ఐదుగురు స్పాట్ డెడ్!

Road Accident21 min ago
2

రేపే అస్సామ్ సీఎంగా రెండోసారి హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రమాణ స్వీకారం..

Himanta Biswa Sarma41 min ago
3

US - Iran Update: ఖర్గ్ ద్వీపంలో అమెరికాలో కాలు పెడితే ఖతమే.. ఇరాన్ బిగ్ ప్లాన్..!

us iran war58 min ago
4

ఖాట్మండులో ల్యాండింగ్ అవుతుండగా టర్కీష్ విమానంలో చెలరేగిన మంటలు..

Turkish plane crash news1 hr ago
5

పవన్ కళ్యాణ్ నలుగురు పిల్లలతో ప్రధాని మోదీ స్పెషల్ మూమెంట్.. గ్రూప్ ఫోటో వైరల్!

pawan kalyan1 hr ago