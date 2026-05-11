/Gold Shares: ప్రధాని మోదీ ప్రకటన.. కుప్పకూలిన టైటాన్ కంపెనీ, కల్యాణ్ జ్యువెల్లరీ, సెన్కో గోల్డ్ సహా పలు కీలక స్టాక్స్..!!

Gold Shares: భారత ప్రధాని మోదీ చేసిన ఒకే ఒక ప్రకటన దేశీయ మార్కెట్లను కుదేలు చేశాయి. మే 11వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ తెరచుకున్న వెంటనే ప్రధాన ఆభరణాల కంపెనీల షేర్లు భారీగా పడిపోయాయి. షేర్లు 5 శాతం నుంచి 9శాతం వరకు తగ్గాయి. సెన్కో గోల్డ్ షేర్ ఏకంగా 9శాతం నష్టంతో ప్రారంభమైంది. ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయకూడదని ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ చేసిన విజ్నప్తి దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లో పెను ప్రకంపనలు స్రుష్టించింది. బంగారం ధరలు, డిమాండ్ కు సంబంధించి ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మే 11 వతేదీ సోమవారం నాడు మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఆభరణాల రంగంలోని ప్రధాన కంపెనీల షేర్లు కుప్పకూలాయి.