Gold Shopping: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. కేవలం రూ. 5లక్షలకే ఏడువారాలు నగలు..సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్..!!

Gold Shopping: బంగారం ధర భగ్గుమంటుంది. ఈ సమయంలో బంగారం కొనాలంటేనే.. ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. తులం పసిడి ధర రూ. 80వేలు ఉన్న సమయంలో ఏడు వారాల నగలను అసలు బంగారంతో చేయించుకుంటే కనీసం 30 నుంచి 40లక్షల ఖర్చు అయ్యేది. అయితే ఇది సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు తలకు మించిన భారంగానే ఉండేది. చాలా మందికి పెళ్లిళ్లలో ఏడు వారాల నగలు ధరించాలన్న కోరిక ఉన్నా.. దాన్ని తీర్చుకోలేక వదలుకోవల్సి వచ్చేది. 
ఇప్పుడు బంగారం ధర తులం రూ. 1.50లక్షలకు చేరువైంది. రానున్న రోజులు తగ్గుతుందా లేదా పెరుగుతుందా అనేది చెప్పలేము. కానీ ఏడు వారాల నగలు వేసుకోవాలన్న కోరికను మాత్రం తీర్చుకోవచ్చు. ఎలా అనుకుంటున్నారా. అయితే ఈ కథనం చదవండి.   

కేవలం రూ. 5లక్షల బడ్జెట్లో వెండి నగలకు బంగారు పూత పూయించడం వల్ల అచ్చం బంగారం వలే మెరిసేపోయేలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో సిల్వర్ జ్యువెల్లరీ విత్ గోల్డ్ ప్లేటింగ్ కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. వీటిని చూస్తే అసలు బంగారం నగలే కావచ్చని భ్రమపడక తప్పదు.   

రూ. 5లక్షల బడ్జెట్లో మీరు ఏడు రకాల భారీ ఆభరణాలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బంగారం మీద పోల్చి చూస్తే వెండి ధర తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కువ బరువుతో నగలు చేయించుకోవచ్చు. దీంతో నగల ఫినిషింగ్ కూడా చాలా రిచ్ గా కనిపిస్తుంది. 

వెండి నగలు తయారు చేసిన తర్వాత దానిపై 24క్యారెట్ల గోల్డ్ కోటింగ్ పూస్తారు. దీనిని మైక్రాన్ గోల్డ్ ప్లేటింగ్ అంటారు. ఇది  కనీసం 5 ఏళ్ల నుంచి 10ఏళ్ల వరకు రంగు మారకుండా తళతళ మెరిసిపోతుంది.   

అయితే.. బంగారు నగైనా.. వెండి నగైనా దానిలో వాడే కెంపులు, పచ్చలు, ముత్యాలు ఒరిజినల్ వాడినట్లయితే నెక్లెస్ సెట్లకు మంచి మెరుపు వస్తుంది. అయితే ఈ ఏడు వారాల నగలకు 5లక్షల బడ్జెట్ ఎలా సరిపోతుందన్న డౌట్ మీకు రావచ్చు. సుమారు 2 నుంచి 3 కిలోల వెండితో ఏడు రకాల భారీ నగలు చేయించుకోవచ్చు.  దీనికి సుమారు రూ. 2,50 లక్షల నుంచి రూ. 3లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. 

మిలిగిన 2 లక్షలను మేకింగ్ ఛార్జీలు, క్వాలిటీ గోల్డ్ కోటింగ్ కోసం కేటాయించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం వెండికి మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి.. భవిష్యత్తులో వీటిని మార్చుకోవాలన్నా మీకు వెండి ధర వెనక్కు వస్తుంది. లక్షల రూపాయల బంగారు నగలు ధరించి పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు వెళ్లడం ఈ సమయంలో రిస్క్ తో కూడిన పని. కాబట్టి వెండి నగలు అయితే ఆ భయం కాస్త తక్కువ ఉంటుంది.   

ఒక బంగారం హారం వచ్చే ధరలో.. వెండితో ఏడు వారాలకు సరిపడా ఏడు రకాల డిజైన్లను మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు. రంగు తగ్గినప్పుడు.. మళ్లీ తక్కువ ఖర్చుతో కొత్తగా పాలిష్ చేయించుకుంటే కూడా కొత్తవాటిలా మెరుస్తుంటాయి. బడ్జెట్ తక్కువగా ఉందని ఆందోళన చెందకుండా.. ఇలాంటి స్మార్ట్ ఐడియాలతో ప్లాన్ చేసినట్లయితే.. పెళ్లి వేడుకలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా మీరే కనిపిస్తారు. తక్కువ ఖర్చులో రాయల్ లుక్ అంటే ఇదే కదా మరీ. ఓసారి ఆలోచించండి. 

