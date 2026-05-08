/Gold Shopping Destinations: తక్కువ ధరకు బంగారం కావాలా? అయితే ఈ నగరాలకు వెళ్లాల్సిందే.. తులంపై వేలల్లో ఆదా..!!

Gold Shopping Destinations: బంగారం ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. తులం బంగారం కొనాలంటే వామ్మో అనాల్సిందే. అయితే బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగినా.. కొనుగోళ్లు మాత్రం తగ్గడం లేదు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు..ఎలాంటి శుభకార్యమైనా సరే గోల్డ్ తప్పకుండా కొనాల్సిందే. అందుకే చాలా మంది బంగారం ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయా అంటూ ఎదురుచూస్తుంటారు. బంగారం బేసిక్ ధర దేశమంతటా ఒకేవిధంగా ఉన్నా..కొన్ని నగరాల్లో మాత్రం తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. ఈ వేసవిలో మీరు టూర్ ప్లాన్ చేస్తుంటే.. ఆ నగరం మీ లిస్టులో ఉంటే అక్కడ బంగారం ఎంత తక్కువకు లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
మనలో చాలా మంది వేసవి రాగానే ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఇతర నగరాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ షాపింగ్ తప్పనిసరి. అయితే మీకు షాపింగ్ అంటే ఇష్టమైతే.. బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. షాపింగ్ తోపాటు పర్యాటక ప్రదేశాలను కూడా ఆస్వాదించవచ్చు. అయితే దేశంలో ఏయే నగరాల్లో బంగారం తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో చూద్దాం.
కేరళ బంగారానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉంటుంది. మరోవైపు పర్యాటక స్వర్గధామంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. కేరళలో బంగారు ఆభరణాల దుకాణాలు వేల సంఖ్యలో ఉంటాయి. అక్కడ బంగారం కొనుగోలు చేస్తే ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బంగారం ధరలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. కేరళ వెళ్తే బంగారం కొనడం మర్చిపోకండి.
మీ టూరిస్టు లిస్టులో తమిళనాడులో ఉంటే అక్కడ బంగారం తప్పకుండా కొనుగోలు చేయండి. ఎందుకంటే తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో పెద్ద బంగారం మార్కెటే ఉంది. అక్కడ అభరణాలపై మేకింగ్ ఛార్జీలు..ఇతర ఛార్జీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. తులం చైన్ కొంటే దాదాపు 5 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక స్మార్ట్ సిటీలో షాపింగ్ అంటే మామూలు మజా ఉండదు. బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో బంగారం మార్కెట్ కు ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉంటుంది. కేరళ, తమిళనాడు వలే బెంగళూరులో కూడా ధరలు పారదర్శకంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎంతో మంది బ్రెండెడ్ నగల వ్యాపారులు ఉన్నారు.
మహారాష్ట్ర ఈ కలల నగరాన్ని సందర్శించాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. బంగారం అంటేనే ముంబై. దేశం మొత్తం బంగారం వ్యాపారం ముంబై నుంచే జరుగుతుంది. ముంబై ఓడరేవుకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల రవాణా ఖర్చులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫలితంగా బంగారం ధరలు కూడా తక్కువకే లభిస్తాయి.
సమ్మర్ సెలవుల్లో పశ్చిమబెంగాల్లో వివహరించాలంటే అక్కడి వంటకాలను అస్వాదించడమే కాదు.. బంగారం షాపింగ్ కూడా చేయండి. ఎందుకంటే బెంగాళ్లో అద్భుతమైన డిజైన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ధరలు కూడా ఇతర నగరాలతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
గోవా అనగానే.. లిక్కర్ గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ బంగారం మార్కెట్ కూడా అక్కడ ఫేమస్ అని తెలుసా. గోవాలో పెద్ద బంగారు మార్కెట్ లేనప్పటికీ.. పర్యాటక రంగం కారణంగా చాలా మంది నగల వ్యాపారులు తక్కువ ధరలకే అందిస్తున్నారు. పర్యాటకుల రద్దీ కారణంగా అద్భుతమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.