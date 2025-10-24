English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold: బంగారం, వెండి, ప్లాటినం కొనడం మానేయండి.. ఇది నమ్మండి.. ఈ లోహం 10ఏళ్లలో బంగారం కంటే ఖరీదైనదిగా మారుతుంది..!!

Investment Tips: మహిళలు వజ్రాల కంటే ఎక్కువగా బంగారాన్ని ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకే దేశంలో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లు భారీగా జరుగుతున్నాయి. అయితే బంగారాన్ని ధరించడానికే కాకుండా ఇన్వెస్ట్ కూడా చేస్తుంటారు. అయితే రానున్న రోజుల్లో బంగారం, వెండి, ప్లాటినం కంటే ఈ చౌకైన లోహం ఎక్కువ ధరను పలుకుతుంది. పదేండ్లలో బంగారాన్ని బీట్ చేస్తుంది. ఏంటీ ఈ లోహం. దానిలో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. 
పురాతన కాలం నుండి, భారతీయ సంప్రదాయంలో బంగారాన్ని అన్ని ఇతర లోహాల కంటే ఎక్కువగా గౌరవిస్తుంటారు. ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా సరే బంగారం కొనుగోలు చేయాల్సిందే. భారతీయులకు, బంగారానికి విడదీయరాని బంధం ఏర్పడింది.  బంగారు ఆభరణాలు అయినా లేదా మతపరమైన ఆచారాల సమయంలో శుభ వేడుకలలో దాని ఉపయోగం అయినా.. భారతీయ మహిళలు ఈ లోహాన్ని ఎంతో గౌరవిస్తారు. కానీ ఈ లోహం మార్కెట్లో బంగారం ధరను బీట్ చేయబోతోంది. రానున్న 10ఏళ్లకాలంలో ఈ లోహానికి భారీ డిమాండ్ ఏర్పడబోతోంది. అదేంటో చూద్దాం.    

ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా? కానీ ఇదే నిజం.. రాబోయే 10 సంవత్సరాలలో ఈ లోహానికి డిమాండ్ బంగారం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది వెండిలా కనిపించినప్పటికీ, దాని ధర బంగారం కంటే చాలా రెట్లు తక్కువగా ఉంటుందని చెబుతారు. 

ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. సెప్టెంబర్ 2025 నుండి అక్టోబర్ 24, 2025 వరకు దేశంలో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి బంగారం ధర ఔన్స్ (24 క్యారెట్లు) కు రూ. 342,896 కు చేరుకుంది. ఇది నెలలో అత్యధిక ధర. అక్టోబర్ 15న, బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1,27,500 కు చేరుకుంది (MCX డిసెంబర్ కాంట్రాక్ట్). ఇది కొత్త రికార్డు. అయితే.. అక్టోబర్ 23న ధరలు తగ్గాయి. అక్టోబర్ 24న గ్రాముకు రూ.12,507 (24 క్యారెట్లు) కు చేరుకున్నాయి. 

ఇత్తడి, వెండి, అల్యూమినియం వంటి లోహాలలో ఉపయోగించే జింక్ వాడకం భారతదేశంలో వేగంగా పెరుగుతోంది. అంతర్జాతీయ జింక్ అసోసియేషన్ (IZA) ప్రకారం..దేశంలో జింక్ వినియోగం రాబోయే 10 సంవత్సరాలలో 1.1 మిలియన్ టన్నుల నుండి 2 మిలియన్ టన్నులకు పెరుగుతుందని అంచనా.   

దేశంలో జింక్ వినియోగం, డిమాండ్ 1.1 మిలియన్ టన్నులు. ఇది దేశంలోని  ప్రస్తుత ఉత్పత్తి కంటే చాలా ఎక్కువ. ఈ సంఖ్య రాబోయే 10 సంవత్సరాలలో 2 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జింక్ వినియోగం బంగారం కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. భారతదేశంలో బంగారం వినియోగం సంవత్సరానికి 700 టన్నులకు పైగా ఉంది.  

ప్రాథమిక ఉత్పత్తి ఆధారంగా ప్రస్తుత ప్రపంచ జింక్ మార్కెట్ సంవత్సరానికి 13.5 మిలియన్ టన్నులు. ముఖ్యంగా తలసరి జింక్ వినియోగం పరంగా ప్రపంచ సగటు జింక్ వినియోగం భారతదేశం కంటే నాలుగు నుండి ఐదు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. 

ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో జింక్ వినియోగాన్ని పెంచడం చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుతం, ప్రపంచ ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలో ఉక్కు 90 నుండి 95 శాతం వరకు ఉంది. భారతదేశంలో, తుప్పు నుండి ఉక్కును రక్షించే జింక్ మొత్తం వినియోగంలో 23 శాతం మాత్రమే ఉంది.

సౌరశక్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జింక్ డిమాండ్‌ను 43 శాతం పెంచుతుంది. పవన శక్తి 2030 నాటికి ఈ లోహానికి డిమాండ్‌ను రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇది అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొడుతుంది. కాబట్టి, మీరు బంగారం, వెండితో పాటు జింక్‌లో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

