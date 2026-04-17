  • Gold: పసిడి ప్రియులకు షాక్, భారత్‎కు బంగారం, వెండి దిగుమతులు బంద్.. కస్టమ్స్‌లో నిలిచిపోయిన నిల్వలు..!!

Gold: పసిడి ప్రియులకు షాక్, భారత్‎కు బంగారం, వెండి దిగుమతులు బంద్.. కస్టమ్స్‌లో నిలిచిపోయిన నిల్వలు..!!

Gold,silver Big Breaking News: బంగారం ప్రియులకు, నగల వ్యాపారులకు నిజంగా ఇది బ్యాడ్ అండ్ షాకింగ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు సడెన్ గా నిలిచిపోయాయి. మరో రెండు రోజుల్లో అక్షయ తృతీయతోపాటు పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఉన్న తరుణంలో ఈ పరిణామాం బులియన్ మార్కెట్ ను కుదిపేస్తోంది. సుమారు 5 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారంతోపాటు 8 మెట్రిక్ టన్నుల వెండి కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ లేక దేశ సరిహద్దులోనే నిలిచిపోవడం ఇప్పుడు పెను సంచలనంగా మారింది. 
అసలు ఏం జరిగింది.. భారత్ లోకి బంగారం, వెండి దిగుమతులు ఎందుకు నిలిచిపోయాయి.. బ్యాంకులు ఎందుకు వెనక్కి తగ్గాయో తెలుసుకుందాం. రాయిటర్స్ వార్త సంస్థ తెలిపిన కథనం ప్రకారం.. విదేశీ సరఫరాదారుల నుంచి కొత్తగా బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేసేందుకు భారతీయ బ్యాంకులు ఆర్డర్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిందని పేర్కొంది. దీనికి కారణం ప్రభుత్వ అనుమతుల్లో జాప్యమని వెల్లడించింది. కొత్త మార్గదర్శకాలు లేదా ఆమోద ముద్ర పడకపోవడంతో బ్యాంకులు కొత్త ఆర్డర్లు ఇచ్చేందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం లేదు. 

ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి కొత్త బంగారు దిగుమతి దరఖాస్తులన్నీ రిజక్ట్ అయ్యాయి. సాధారణంగా బ్యాంకుల ద్వారా జరిగే దిగుమతులు ఇప్పుడు సాధ్యమవ్వడం లేదు. ప్రస్తుతం ఎంఎంటీసీ, ఐఐబీఎక్స్ వంటి సెలక్ట్ చేసిన సంస్థల ద్వారా మాత్రమే పరిమితంగా దిగుమతులకు అనుమతి ఉంది. అంటే ప్రభుత్వం దిగుమతులను నియంత్రిస్తోందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. 

దీని ప్రభావం సామాన్యులపై ఎలా ఉంటుంది.. ధరలు మరింత భారీగా పెరుగుతాయా అనే ప్రశ్నకు దేశంలోకి బంగారం రాక తక్కినట్లయితే.. డిమాండ్ కు సరిపడా సరఫరా ఉండదు. దీంతో మార్కెట్లో కొరతే ఏర్పడినట్లయితే బంగారం, వెండి ధరలు అమాంతం పెరుగుతాయి. ముడి పదార్థాలు అందనట్లయితే చిన్న వ్యాపారులు, నగల తయారీదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. 

పెట్టుబడిదారులు బంగారం కొనాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో పడతారు. ఫలితంగా మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనవుతుంది. అయితే రెండు రోజుల్లో అక్షయత్రుతీయ ఉన్ననేపథ్యంలో ఇదొక కుట్రగా కూడా కొంతమంది భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో బంగారం, వెండి నిలిచిపోతే.. ధరలు భారీగా పెరిగిపోతాయి. షాపుల్లో ఉన్న స్టాక్ క్లియర్ అవుతుంది. అందుకే ఇలాంటి కుట్రలు కూడా చేస్తున్నారన్న వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

అయితే ఇప్పుడు బులియన్ మార్కెట్ కళ్లన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నిలిచిపోయిన 5 టన్నుల బంగారానికి అనుమతి ఎప్పుడు లభిస్తుంది.. బ్యాంకులు మళ్లీ ఎప్పుడు ఆర్డర్లు ఇస్తాయన్న దానిపై బంగారం ధరల భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. అనుమతులు లభించడంలో మరింత ఆలస్యం జరిగినట్లయితే సామాన్యుడికి బంగారం ధరలు అందని ద్రాక్షలా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంది.   

Gold Import Silver price Market crisis Banking news IBJA Gold Rate Today Business News telugu breaking News gold import halt India 2026 banks stop gold orders

