/Gold-Silver Big Fall: అమెరికా తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో కుప్పకూలిన బంగారం వెండి ధరలు.. వెండి రూ. 9000, బంగారం రూ. 3,200 పతనం..!!

Gold-Silver Big Fall: అగ్రరాజ్యం అమెరికా తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయంతో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. వెండి కిలో రూ. 9000 పతనం అయ్యింది. బంగారం కూడా తులం 10 గ్రాములపై రూ. 3,200 మేర పడిపోయింది. దీంతో కిలో వెండి ధర ఇప్పుడు రూ. 2.45 లక్షల కంటే తక్కువకు పడిపోయింది.
బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. గురువారం పసిడి, సిల్వర్ ధరలు 8,800 వరకు పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, భారత కమోడిటీ మార్కెట్, బులియన్ మార్కెట్ అంతటా గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.
ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో వెండి ధర రూ. 8,800 వరకు పతనం అవ్వడంతో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ. 2.45లక్షల కంటే తక్కువకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం వెండి ధరలు 3.51శాతం తగ్గడంతో రూ. 2, 42, 967వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. అదే విధంగా బంగారం ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. ఎంసీఎక్స్ లో బంగారం ధరలు తులంపై రూ. 3,200 అంటే 2.12 శాతం తగ్గింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,50, 616 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
అటు బులియన్ మార్కెట్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. 24క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 800కు పైగా తగ్గింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.49లక్షలకు పడిపోయింది. 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1.36లక్షలుగా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1.12 లక్షలుగా ఉంది. వెండి ధర కిలోకు రూ. 4000 తగ్గి రూ. 2.43లక్షలకు పడిపోయింది.
అటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా ఈ విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గాయి. బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 55 డాలర్లు తగ్గింది. అంటే 1.28శాతం తగ్గి 4,325 డాలర్లకు చేరింది. వెండి ధరలు 2.53శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 68.98 డాలర్లకు పడిపోయింది.
అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అయిన ఫెడరల్ రిజర్వు జూన్ 2026 సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఫెడరల్ ఫండ్స్ రేటు 3.5శాతం నుంచి 3.75శాతం మధ్య యథాతథంగా ఉంచింది. అధిక ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఈ ఏడాది చివరి నాటికి రేటు పెంపును తోసిపుచ్చలేమని అధికారులు తెలిపారు. స్థిరమైన రేటు, ద్రవ్యోల్బణం ఆందోళనల కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.
ఫెడరల్ రిజర్వు చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ ద్రవ్యోల్బణం ఆందోళనకరంగానే ఉందని.. వెంటనే వడ్డీ రేట్ల కోతను ఆశించకూడదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ద్రవ్యోల్బణం విషయంలో కెవిన్ వార్షర్ వైఖరి కఠనంగా ఉన్నందున మార్కెట్లు ఇప్పుడు 2026లో మరిన్ని వడ్డీ రేట్ల పెంపును అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
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