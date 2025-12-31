English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold-Silver-Copper Crashed:ఫెడ్ కీలక ప్రకటన.. కుప్పకూలిన బంగారం-వెండి-రాగి ధరలు ..!!

Silver Crash : అమెరికా నుంచి వెలువడిన ఒక కీలక పరిణామం ప్రపంచ లోహాల మార్కెట్‌ను ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది. ఈ ప్రభావం వాల్ స్ట్రీట్ నుంచి ఢిల్లీ.. దాకా స్పష్టంగా కనిపించింది. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి, రాగి ధరల్లో ఒక్కరోజులోనే భారీ పతనం నమోదైంది. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర రూ. 1000 రూపాయలకు పైగా పడిపోగా.. ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో వెండి ధర కిలోకు దాదాపు రూ.19,000 తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఒక రోజు ముందే రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన లోహాలు, మరుసటి రోజే ఇలా కూలిపోవడం మార్కెట్ అస్థిరతను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ విడుదల చేసిన డిసెంబర్ పాలసీ సమావేశం మినిట్స్ మారాయి. ఫెడ్ అధికారులు వడ్డీ రేట్ల విషయంలో ఒకే అభిప్రాయంతో లేరన్న విషయం ఈ మినిట్స్ ద్వారా బయటపడింది. ద్రవ్యోల్బణం పూర్తిగా నియంత్రణలోకి రాలేదన్న ఆందోళన ఒకవైపు ఉండగా, మరోవైపు రేట్లు తగ్గించాల్సిన ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే 2026లో వడ్డీ రేట్లను ఒక్కసారి మాత్రమే తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న సంకేతాలు రావడంతో, జనవరిలో జరిగే సమావేశంలో ఫెడ్ రేట్లపై విరామం ఇవ్వొచ్చన్న భయం మార్కెట్లలో నెలకొంది. ఇదే బంగారం, వెండి, రాగి వంటి లోహాలపై అమ్మకాల ఒత్తిడిని పెంచింది.  

ఇదే సమయంలో అమెరికా–ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న శాంతి చర్చలపై సానుకూల సంకేతాలు రావడం కూడా లోహాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది. యుద్ధ పరిస్థితులు సద్దుమణిగితే, బంగారం, వెండి వంటి సురక్షిత పెట్టుబడులపై డిమాండ్ తగ్గే అవకాశముంటుందన్న అంచనాలు మార్కెట్‌ను మరింత బలహీనపరిచాయి.  

భారతదేశంలో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ట్రేడింగ్ సమయంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,048 తగ్గి రూ.1,35,618 స్థాయికి చేరుకుంది. ముందు రోజు ఇది రూ.1,36,666 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా ఒత్తిడి కనిపించింది. అమెరికా కామెక్స్‌లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు సుమారు $28 తగ్గాయి. యూరప్, యూకే మార్కెట్లలో స్వల్ప లాభాలు కనిపించినప్పటికీ, మొత్తం ట్రెండ్ మాత్రం బలహీనంగానే ఉంది.

వెండి మార్కెట్‌లో అయితే పతనం మరింత తీవ్రంగా నమోదైంది. ఎంసీఎక్స్ లో వెండి ధరలు కిలోకు దాదాపు రూ.19,000 తగ్గి రూ.2.32 లక్షల వద్ద ట్రేడయ్యాయి. ఒక రోజు ముందే వెండి ధర 9 శాతం పెరిగి రూ.2.50 లక్షలు దాటిన విషయం ఇప్పుడు మరింత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా కామెక్స్‌లో వెండి ఫ్యూచర్స్ 7 శాతానికి పైగా పడిపోగా, స్పాట్ సిల్వర్ కూడా భారీ నష్టాలను చవిచూసింది. యూరోపియన్, బ్రిటిష్ మార్కెట్లలో కూడా వెండి ధరలు సుమారు 5 శాతం వరకు తగ్గాయి.

రాగి కూడా ఈ అమ్మకాల నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. అమెరికా కామెక్స్ మార్కెట్‌లో రాగి ఫ్యూచర్స్ భారీగా తగ్గగా, దేశీయంగా MCXలో రాగి ధరలు దాదాపు 6 శాతం పడిపోయాయి. అయితే గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఏడాది మొత్తం చూసుకుంటే రాగి ధరలు ఇప్పటికీ 60 శాతానికి పైగా లాభాల్లోనే ఉన్నాయి.

మొత్తంగా అమెరికా నుంచి వచ్చిన సంకేతాలు, వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు కలిసి ప్రపంచ లోహాల మార్కెట్‌ను ఒక్కసారిగా కుదిపేశాయి. ఈ పరిస్థితులు పెట్టుబడిదారులకు లోహాల మార్కెట్ ఎంత వేగంగా మారిపోతుందో మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయి.

