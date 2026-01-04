English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold, Silver, Crude Oil Prices: ట్రంప్‌ నిర్వాకం.. ఇక ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే.. పెట్రోల్‌తో పాటు బంగారం, వెండి ధరలపై అమెరికా భారీ బాంబ్..!!

Gold, Silver, And Crude Oil Prices: వెనిజులా రాజధాని కారకాస్‌లో అమెరికా చేపట్టిన సైనిక దాడులు.. అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అదుపులోకి తీసుకున్న ఘటన ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లను ఒక్కసారిగా కుదిపేశాయి. ఈ పరిణామాల ప్రభావంతో పెట్టుబడిదారులు ప్రమాదకర ఆస్తుల నుంచి బయటకు వచ్చి, సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు పరుగులు తీస్తున్నారు. ఫలితంగా బంగారం, వెండి ధరలు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని స్థాయికి చేరుకున్నాయి. మరోవైపు ముడి చమురు సరఫరాపై భయాలు పెరగడంతో చమురు మార్కెట్లలో కూడా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
సురక్షిత పెట్టుబడులపై డిమాండ్… బంగారం రికార్డు స్థాయి: కారకాస్‌లో జరిగిన దాడులు, ఆ తరువాత జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు తమ మూలధనాన్ని రక్షించుకోవడానికి బంగారంపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ట్రాయ్ ఔన్సుకు తాజాగా $4,550 వరకు చేరి ఆల్‌టైమ్ హైను నమోదు చేసింది. ప్రపంచ స్థాయిలో అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న కొద్దీ బంగారంపై డిమాండ్ మరింత పెరుగుతున్నట్లు మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వెండికి కూడా భారీ ఊపు: బంగారంతో పాటు వెండి కూడా బలమైన ర్యాలీని కొనసాగిస్తోంది. ఇటీవలి రోజుల్లో వెండి ధర ట్రాయ్ ఔన్సుకు $83.75 వరకు చేరుకుంది. సరఫరా పరిమితులు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, అలాగే భౌగోళిక రాజకీయ హెడ్జ్‌గా వెండి పాత్ర పెరగడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు ఈ లోహం వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. బంగారం లాగే వెండి కూడా సురక్షిత ఆశ్రయంగా మారుతోంది.

ముడి చమురు సరఫరాపై ముప్పు: చమురు సంపన్న దేశమైన వెనిజులాపై అమెరికా సైనిక చర్యల తర్వాత ముడి చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలు తీవ్రంగా పెరిగాయి. చమురు మౌలిక సదుపాయాలకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందన్న భయంతో మార్కెట్లు గ్యాప్-అప్ ఓపెనింగ్‌ను అంచనా వేస్తున్నాయి. పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తమైతే బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు $65 వరకు చేరే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అమెరికా నావికా దిగ్బంధనం ప్రభావం: దాడులకు ముందు నుంచే అమెరికా కరేబియన్ సముద్రంలో యుద్ధనౌకలను మోహరించింది. డ్రగ్ కార్టెల్‌ల నియంత్రణ, చమురు ట్యాంకర్ల పర్యవేక్షణ పేరుతో చేపట్టిన ఈ నావికా దిగ్బంధనం వెనిజులా ఎగుమతులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో సుమారు 1 శాతం వాటా ఉన్న వెనిజులా చమురు ఎగుమతులు పరిమితమైతే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై దీని ప్రభావం తప్పనిసరిగా కనిపించనుంది.

భారత్‌లో కూడా రికార్డు ధరలు: ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం భారత్‌పై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,40,465కి చేరి ఆల్‌టైమ్ హైని తాకింది. రూపాయి డాలర్‌తో పోలిస్తే చరిత్రలోనే కనిష్ట స్థాయిల్లో ట్రేడవడం కూడా దేశీయంగా బంగారం ధరలను మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లింది.

చమురు మార్కెట్లో అస్థిరత: 2026 ప్రారంభంలో WTI ముడి చమురు బ్యారెల్‌కు సుమారు $57.4 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, 2025 చివర్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ సగటు ధర $60 వద్ద ఉంది. అయితే తాజా యుద్ధ ప్రమాదాల నేపథ్యంలో మార్కెట్లో తీవ్రమైన ఇంట్రాడే అస్థిరత ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓవర్‌సప్లై ఉన్నప్పటికీ, మరోవైపు యుద్ధ భయాలు ధరలను పైకి నెట్టే పరిస్థితి నెలకొంది.

2026పై అంచనాలు: భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే 2026 చివరి నాటికి బంగారం ధర ట్రాయ్ ఔన్సుకు $5,000 స్థాయిని కూడా తాకే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు వెనిజులాలో రాజకీయ మార్పుల తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం వస్తే, దీర్ఘకాలంలో చమురు సరఫరా పెరిగే అవకాశమూ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.  

మొత్తంగా చూస్తే, కారకాస్‌లో జరిగిన పరిణామాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగితే బంగారం, వెండి ధరలు ఇంకా కొత్త రికార్డులకు చేరే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో ముడి చమురు సరఫరాపై ముప్పు కొనసాగితే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం తప్పనిసరిగా కనిపిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ మార్కెట్లు అత్యంత అప్రమత్తతతో కదలనున్నాయి.  

