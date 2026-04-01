Gold- Silver ETF: బంగారం, వెండి ఇన్వెస్టర్లకు సెబీ షాక్.. నేటి నుంచి గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లో కొత్త రూల్స్..!!

SEBI New Rules Gold ETF: భారత ఇన్వెస్టర్లకు అత్యంత ఇష్టమైన పెట్టుబడి సాధనాలైన గోల్డ్ , సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌ల విషయంలో సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా  కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా ఈటీఎఫ్‌ల విలువ నిర్ధారణ పద్ధతిలో విప్లవాత్మక మార్పులు చేసింది. ఈ కొత్త నిబంధన వల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు తమ వద్ద ఉన్న బంగారం, వెండి నిల్వల విలువను లెక్కించే విధానం పూర్తిగా మారిపోనుంది.
 
ఇప్పటివరకు మన దేశంలోని గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌ల విలువను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ఆధారంగా లెక్కించేవారు. ముఖ్యంగా లండన్ బులియన్ మార్కెట్ అసోసియేషన్  నిర్ణయించే ధరలను ప్రాతిపదికగా తీసుకునేవారు. ఆ ధరలకు మన దేశంలోని దిగుమతి సుంకాలు, పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు, కరెన్సీ మార్పిడి రేట్లను కలిపి తుది నికర ఆస్తి విలువను ఖరారు చేసేవారు.

 ఈ సుదీర్ఘ ప్రక్రియకు సెబీ స్వస్తి పలికింది. ఇకపై ఈటీఎఫ్‌ల విలువను నేరుగా దేశీయ స్పాట్ ధరల  ఆధారంగానే నిర్ణయిస్తారు. మన దేశంలోని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు ప్రచురించే 'పోల్డ్ ప్రైసింగ్ సిస్టమ్' ధరలే ఇకపై ప్రామాణికం కానున్నాయి. సెబీ ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంది? అంటే..పెట్టుబడిదారులకు మరింత పారదర్శకతను అందించడమే ఈ మార్పు వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.

దేశీయ ఎక్స్ఛేంజీలు నిర్ణయించే ధరలు సెబీ పర్యవేక్షణలో ఉంటాయి కాబట్టి, వాటిని ఇన్వెస్టర్లు మరింతగా విశ్వసించవచ్చు. గతంలో ఒక్కో ఫండ్ హౌస్ ఒక్కో రకమైన వాల్యుయేషన్ పద్ధతిని అనుసరించే అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు అన్ని సంస్థలు ఒకే దేశీయ స్పాట్ ధరను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ ధరలను భారతీయ రూపాయిల్లోకి మార్చి, పన్నులు లెక్కించే గందరగోళం లేకుండా, నేరుగా లోకల్ మార్కెట్ రేట్లతో ఎన్ఏవీని (NAV) అనుసంధానించడం వల్ల లెక్కలు సరళంగా మారుతాయి.  

సాధారణ ఇన్వెస్టర్లు ఈ మార్పు కోసం ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, మీరు గమనించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: కచ్చితమైన రాబడులు: మీ ఈటీఎఫ్ విలువ ఇకపై భారతీయ మార్కెట్ ధరలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌కు, స్థానిక మార్కెట్‌కు మధ్య ఉండే వ్యత్యాసం (Price Gap) మీ ఎన్ఏవీపై పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. ట్రాకింగ్ ఎర్రర్ తగ్గుదల: గోల్డ్ రేటు పెరిగినప్పుడు మీ ఈటీఎఫ్ విలువ కూడా అంతే స్థాయిలో పెరగాలి. ఈ కొత్త పద్ధతి వల్ల 'ట్రాకింగ్ ఎర్రర్' తగ్గి, ఇన్వెస్టర్లకు మరింత కచ్చితమైన రాబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పోలిక సులభం: అన్ని ఫండ్ హౌస్‌లు ఒకే ధరను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాయి కాబట్టి, వివిధ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ స్కీమ్‌లను పోల్చి చూడటం ఇన్వెస్టర్లకు సులభమవుతుంది.  

సెబీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం డిజిటల్ గోల్డ్, సిల్వర్ ఇన్వెస్టర్లకు శుభవార్త అనే చెప్పాలి. దీనివల్ల గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ మార్కెట్‌లో జవాబుదారీతనం పెరగడమే కాకుండా, సామాన్య ఇన్వెస్టర్లకు తమ పెట్టుబడి విలువపై పూర్తి స్పష్టత లభిస్తుంది.  

