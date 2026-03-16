English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Silver Fall: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కుప్పకూలిన బంగారం ధర.. ఔన్సుకు 5,000 డాలర్లు పతనం.. తులం 1లక్షలోపు దిగివస్తుందా?


Gold, Silver Prices Fall Slightly: ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ పరిస్థితులు తీవ్రతరమవుతున్న నేపథ్యంలో..  కమోడిటీ మార్కెట్లు తీవ్ర అస్థిరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. చమురు సరఫరాలపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చితి పెరగడం వంటి కారణాలతో పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నారు. ఒకవైపు ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతుండగా, మరోవైపు బంగారం ..వెండి ధరలు ఆకస్మికంగా భారీ హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల కారణంగా ప్రపంచ కమోడిటీ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం గందరగోళ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం మూడవ వారంలోకి ప్రవేశించడంతో బంగారం ధరలు పడిపోయాయి. వారాంతంలో కీలకమైన ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడుల తర్వాత చమురు ధరలు బాగా పెరిగాయి. అయితే, బంగారం ఔన్సుకు 5,000డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయింది.
1 /6

ఈ ప్రభావం భారతదేశంలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు రోజూ మారుతూ ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ పరిస్థితులను దగ్గరగా గమనిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారం ధరలు ఇటీవల పడిపోవడం మార్కెట్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ తగ్గుదల ఇంకా కొనసాగుతుందా లేదా యుద్ధ పరిస్థితుల మధ్య బంగారం మళ్లీ కొత్త రికార్డు స్థాయిలను చేరుతుందా అనే ప్రశ్న పెట్టుబడిదారులను ఆలోచనలో పడేస్తోంది.

2 /6

దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ అయిన  ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో కూడా బంగారం, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు తగ్గాయి. గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ప్రారంభ స్థాయితో పోలిస్తే సుమారు రూ. 1,339 వరకు తగ్గి 10 గ్రాములకు దాదాపు రూ. 1.57 లక్షల వద్ద ట్రేడయ్యాయి. ఇది గత ముగింపు ధరతో పోలిస్తే సుమారు 0.84 శాతం తగ్గుదలగా నమోదైంది. అదే సమయంలో సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కూడా బలహీనపడ్డాయి. వెండి ఫ్యూచర్స్ కిలోకు సుమారు రూ. 4,089 తగ్గి దాదాపు రూ. 2.55 లక్షల వద్ద ట్రేడింగ్ కొనసాగించాయి.

3 /6

గత వారం మొత్తం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో ధరలు ఒత్తిడిలోనే కొనసాగాయి. MCXలో వెండి ధరలు సుమారు రూ. 8,850 వరకు అంటే దాదాపు 3.3 శాతం తగ్గాయి. అలాగే బంగారం ధరలు కూడా సుమారు రూ. 3,168 వరకు తగ్గి దాదాపు 2 శాతం బలహీనపడ్డాయి. ఇదే సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా ఇదే ధోరణి కనిపించింది. అమెరికాలోని COMEX మార్కెట్‌లో వెండి ధరలు దాదాపు 3.5 శాతం వరకు పడిపోయాయి. బంగారం ధరలు కూడా సుమారు 2 శాతం తగ్గినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

4 /6

ఇక ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులపై కూడా పెట్టుబడిదారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లలో తక్షణ మార్పులు చేసే అవకాశం తక్కువగా కనిపిస్తోంది. అయితే భవిష్యత్తులో తీసుకునే విధాన నిర్ణయాలు మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం, ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వంటి అంశాలు వడ్డీ రేటు తగ్గింపులను ఆలస్యం చేసే అవకాశాలను పెంచుతున్నాయని భావిస్తున్నారు.

5 /6

ఈ నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు ప్రపంచంలోని ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకుల సమావేశాలపై దృష్టి పెట్టారు. ఫెడరల్ రిజర్వు బ్యాంకు తన విధాన నిర్ణయాన్ని బుధవారం ప్రకటించనుంది. ఆ తరువాత గురువారం యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అలాగే శుక్రవారం పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా తన విధాన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించనుంది.

6 /6

ఈ పరిస్థితులన్నింటి మధ్య బంగారం ధరల భవిష్యత్తుపై అనేక అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. కొందరు నిపుణులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరింత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని చెబుతుండగా, మరికొందరు యుద్ధ పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమైతే బంగారం మళ్లీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు ఏ దిశగా కదులుతాయో తెలుసుకోవడానికి పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Next Gallery

Dhurandhar The Revenge: ప్రీమియర్స్ తో రికార్డుల తుక్కు రేగ్గోడుతున్న ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’..