Gold Price: భారీగా పెరగనున్న బంగారం ధర.. ఇరాన్‌ సంక్షోభంతో పెట్రోల్‌ మంట కూడా తప్పదా?

Gold Price: అమెరికా–ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో బంగారం ధరలు భారీగా ఎగసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. సేఫ్ హేవెన్గా పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మళ్లుతున్నారు. ఇదే సమయంలో హార్ముజ్ జలసంధి సరఫరా అంతరాయం భయాలతో ముడి చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో పెట్రోల్ ధరలపై కూడా ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
అమెరికా–ఇజ్రాయెల్–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ ముదురుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లు గట్టిగా స్పందిస్తున్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడల్లా పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మళ్లడం సహజం. ప్రస్తుతం అదే ధోరణి బంగారం, వెండి మార్కెట్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, పెరుగుతున్న ఘర్షణ పరిస్థితులు జనవరిలో నమోదైన గరిష్ట స్థాయిలను తిరిగి చేరుకునే అవకాశాన్ని పెంచుతున్నాయి.
ఇటీవల ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై సంయుక్త దాడులు, ఆపై టెహ్రాన్ నుంచి క్షిపణి ప్రతీకార చర్యలు చోటుచేసుకోవడంతో ప్రపంచ బులియన్ మార్కెట్లో రిస్క్ ప్రీమియం పెరిగింది. పెట్టుబడిదారులు ప్రమాదకర ఆస్తుల నుంచి దూరంగా వెళ్లి సేఫ్-హెవెన్ ఎంపికలైన బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. దీంతో సోమవారం మార్కెట్లు గ్యాప్-అప్ ఓపెనింగ్తో ప్రారంభమయ్యే అవకాశముందని కేడియా అడ్వైజరీ విశ్లేషించింది. యుద్ధ ప్రీమియం ప్రభావంతో బంగారం ధరలు సుమారు 5 శాతం వరకు ఎగసిపడవచ్చని, ముడి చమురు ధరలు 8 శాతం వరకు పైకి దూసుకెళ్లే అవకాశముందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
SMC గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ సంస్థకు చెందిన కమోడిటీ పరిశోధన విభాగం ఉపాధ్యక్షురాలు వందన భారతి ప్రకారం.. MCXలో 24 క్యారెట్ల బంగారం సమీప కాలంలో 10 గ్రాములకు రూ. 1.70 లక్షల స్థాయిని చేరవచ్చని తెలిపారు. వెండి ధర కిలోకు రూ. 3 లక్షల దాకా వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్ సంక్షోభంతో పాటు అమెరికా జిడిపి వృద్ధి మందగింపు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు తగ్గింపులపై అంచనాలు కూడా బంగారానికి మద్దతు ఇస్తున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు, ముడి చమురు మార్కెట్లో కూడా ఉద్రిక్తత ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషించే Strait of Hormuz మార్గంలో అంతరాయం ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని మార్కెట్లు లెక్కగడుతున్నాయి. సరఫరా వ్యవస్థకు ముప్పు ఏర్పడితే MCXలో ముడి చమురు ధరలు మరింత తీవ్ర హెచ్చుతగ్గుల
పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ అస్థిరత ప్రపంచ కమోడిటీ మార్కెట్లను కుదిపేస్తోంది. పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన దశ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.