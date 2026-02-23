English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold, silver Measure: బంగారాన్ని క్యారెట్లలో.. వెండిని కిలోలలో ఎందుకు కొలుస్తారో తెలుసా? కారణం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!

Gold, silver Measure: బంగారం, వెండి… ఈ రెండు లోహాలు శతాబ్దాలుగా సంపదకు, భద్రతకు ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్నాయి. కానీ మనం వాటిని కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన తేడా గమనిస్తుంటాం. బంగారం క్యారెట్లలో కొలుస్తారు. వెండిని మాత్రం  టంచ్, ఫైనెస్ ,  కిలోలు  లేదా  ట్రాయ్ ఔన్సులులో కొలుస్తుంటారు. ఎందుకు ఇలా? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?  ఈ తేడా వెనుక చరిత్ర, శాస్త్రం, వాణిజ్య సంప్రదాయాల కలయిక ఉంది. అదేంటో తెలుసుకుందాం. 
 
బంగారం స్వచ్ఛతను 24 భాగాల స్కేల్‌పై కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అంటే దాదాపు 99.9శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం. కానీ పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన బంగారం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. నగలు తయారు చేయాలంటే దానికి బలం అవసరం. అందుకే రాగి, వెండి, జింక్ వంటి ఇతర లోహాలను అందులో కలుపుతారు.

22 క్యారెట్ల బంగారం అంటే 24 భాగాల్లో 22 భాగాలు స్వచ్ఛమైన బంగారం. అంటే సుమారు 91.67శాతం. 18 క్యారెట్లలో 75శాతం మాత్రమే బంగారం ఉంటుంది. ఈ క్యారెట్ వ్యవస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమోదించింది. ఆభరణాల రంగంలో మిశ్రమ నిష్పత్తులను స్పష్టంగా తెలియజేయడానికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.  

వెండి విషయానికి వస్తే.. దీని స్వచ్ఛతను నేరుగా శాతాల్లో చెబుతారు. 999 అంటే 99.9శాతం స్వచ్ఛత. భారతదేశంలో దీనిని  టంచ్  అని పిలుస్తారు. 92.5 టంచ్ వెండి అంటే 92.5శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి. దీనినే  స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ అని కూడా అంటారు.

వెండి బంగారం కంటే గట్టిగా, స్థిరంగా ఉండటంతో దాని స్వచ్ఛతను శాతాల్లో చెప్పడం సులభం. నగలు, పాత్రలు, నాణేలు, పారిశ్రామిక అవసరాలు అన్ని రంగాల్లో ఈ ఫైనెస్ విధానం ప్రాముఖ్యం పొందింది. భారతదేశంలో Bureau of Indian Standards వంటి సంస్థలు 999, 925 వంటి గుర్తులను ప్రమాణంగా అమలు చేస్తాయి.  

వెండి ఎక్కువగా పెట్టుబడి రూపంలో బార్లుగా కొనుగోలు చేస్తారు. అందుకే బరువు కీలకంగా ఉంటుంది. ఆసియా దేశాల్లో కిలోగ్రాములలో, పాశ్చాత్య దేశాల్లో ట్రాయ్ ఔన్సులలో వెండి వ్యాపారం సాధారణం. ప్రపంచ మార్కెట్‌లో London Bullion Market Association గుర్తించిన లండన్ గుడ్ డెలివరీ  వెండి బార్ 1000 ట్రాయ్ ఔన్సుల బరువు, 999.9 స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రమాణమే ప్రపంచ స్పాట్ ధరను నిర్ణయించడంలో కీలకంగా ఉంటుంది.  

బంగారం క్యారెట్ వ్యవస్థ దాని మృదుత్వం, మిశ్రమ అవసరాల కారణంగా ఏర్పడింది. వెండి మాత్రం పారిశ్రామిక, పెట్టుబడి అవసరాల వల్ల శాతం, కిలోల ఆధారంగా కొలవబడుతోంది. రెండు లోహాలూ విలువైనవే… కానీ వాటి కొలత విధానాల వెనుక ఉన్న కథలు మాత్రం వేర్వేరు ప్రపంచాలను పరిచయం చేస్తాయి.

