Gold Silver Price Crash: పసిడి ప్రియులకు భారీ ఊరట.. బంగారం రూ.41,000 పతనం.. వెండి రూ. 5వేలు డౌన్.. ఇప్పుడే కొనాలా లేక ఇంకా తగ్గుతుందా?

Gold Silver Price Crash: గత కొంతకాలంగా ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. జనవరిలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు భారీగా దిగివస్తున్నాయి. కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలోనే తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ. 41,000 మేర ధర తగ్గడం మార్కెట్ వర్గాలను విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.
ఈ ఏడాది జనవరిలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,93,000 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. అయితే.. సోమవారం ఉదయం 11:29 గంటల సమయానికి మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,51,289కు పడిపోయింది. అంటే గరిష్ట స్థాయి నుంచి చూస్తే దాదాపు రూ. 41,000 మేర పతనం నమోదైంది.
బంగారంతో పాటు వెండి కూడా భారీగా తగ్గుతోంది. సోమవారం ఉదయం కిలో వెండి ధర రూ. 5,103 తగ్గి, రూ. 2,38,171 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒక దశలో వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,37,190 కనిష్ట స్థాయిని కూడా తాకింది. కమోడిటీ మార్కెట్లో వెండి ధరలు నిలకడగా తగ్గుతుండటం గమనార్హం.
బలమైన డాలర్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడం వల్ల బంగారం వంటి వడ్డీ లేని ఆస్తుల ఆకర్షణ తగ్గింది.
బాండ్ ఈల్డ్స్: యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుంచి నిధులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు.
ముడి చమురు సెగ: పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ముడి చమురు ధరలను పెంచుతున్నాయి. ఇది ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలను ప్రభావితం చేస్తూ మార్కెట్లో అనిశ్చితిని సృష్టిస్తోంది.
ఇప్పుడే కొనాలా? లేక ఇంకా తగ్గుతుందా? ధరలు భారీగా తగ్గినప్పటికీ, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతోంది. భారత్, చైనా వంటి దేశాల్లో భౌతిక డిమాండ్ పెరుగుతుండటం వల్ల ధరలకు కొంత మద్దతు లభించవచ్చు. అయితే, నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. డాలర్, బాండ్ ఈల్డ్స్ ఒత్తిడి ఇలాగే కొనసాగితే ధరలు మరికొంత కాలం స్థిరంగా ఉండవచ్చు లేదా స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
