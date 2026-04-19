Gold Silver Price Crash Alert: అమెరికా-ఇరాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో.. భారీగా పడిపోనున్న బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Silver Price Crash Alert: యుద్ధం వస్తే దేశాలు నాశనం అవుతాయి. ధరలు పెరుగుతాయి. తినడానికి తిండి లేక విలవిలడాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య తలెత్తిన ఉద్రికత్త పరిస్థితులతో సామాన్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.  ఆ ఎఫెక్ట్ ఇతర దేశాలపై కూడా పడుతోంది. ముఖ్యంగా భారత్ పై కూడా ప్రభావం చూపింది. యుద్ధం వస్తే బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. ఆల్ టైం రికార్డు నుంచి బంగారంతోపాటు వెండి కూడా తగ్గుతోంది. దీనంతటికి కారణం ఇరాన్, అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయాలే అని చెప్పాలి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
మీరు బంగారం లేదా వెండిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా. లేదంటే పెళ్లిళ్ల సీజన్ కాబట్టి బంగారం, వెండి కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ వారం మీకు చాలా కీలకమని చెప్పాలి. గత కొన్ని వారాలుగా భారీగా పెరిగిపోతున్న పసిడి, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలే  సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా మారుతున్న సమీకరణాలు ప్రపంచ బులియన్ మార్కెట్ ను షేక్ చేసేలా ఉన్నాయి. 

ఏప్రిల్ 22న అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ముగియనుండటంతో ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య పరమైన చర్చలు సఫలం అయినట్లయితే యుద్ధ భయం దాదాపుగా తొలగిపోతుంది. యుద్ధం భయం నుంచి బయటపడితే.. సురక్షిత పెట్టుబడిగా ఉన్న బంగారాన్ని ఇన్వెస్టర్లు విక్రయించి దాన్ని నగదుగా మార్చుకుంటారు. 

బంగారం నుంచి ఇన్వెస్టర్లు డాలర్ వైపు మొగ్గుచూపుతారు. ఒకవేళ అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు ఆశాజనకంగా ఉంటే డాలర్ మరింత బలపడుతుంది. డాలర్ పెరిగితే బంగారం ధరలు ఆటోమెటిగ్గా భారీగా తగ్గుముఖం పడుతాయి. 

ఫెడ్ కొత్త చైర్మన్ గా కెవిన్ వార్ష్ ఫెడరల్ రిజర్వు బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత వడ్డీ రేట్లపై సానుకూల వైఖరి అవలంభించనట్లయితే.. బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ను బట్టి చూస్తే..ఇరాన్ అమెరికా మధ్య శాంతి నెలకొన్నట్లయితే మార్కెట్లో భారీ అమ్మకాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

ప్రస్తుతం బంగారం ధర రూ. 1. 54లక్షలు 10 గ్రాములు ఉంది. ఇది ఒక్కసారిగా రూ. 5,000 నుంచి రూ. 8,000 వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే బంగారం ధర రూ. 1.45 లక్షల స్థాయి నుంచి ఇంకా కిందికి పడిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉందని చెబుతున్నారు. 

ఇక కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ. 2.57లక్షల వద్ద ఉంది. దీని ధర ఏకంగా రూ. 15,000 నుంచి రూ. 20,000 వరకు క్రాష్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మార్కెట్ చావో బ్రతుకో అన్నట్లుగా అత్యంత అస్థిరంగా ఉంది. జేఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నిపుణులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం.. అనాలోచితంగా భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టడం కంటే.. ఈ వారం వెలువడే అంతర్జాతీయ ద్రవ్యోల్బణ డేటా, చైనా ద్రవ్యవిధాన నిర్ణయాలు వచ్చేవంత  వరకు వేచి చూడటం మంచిదని చెబుతున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Gold Price Forecast silver price forecast middle east tension Iran US Conflict Gold investment strategy Silver investment strategy Commodity market outlook bullion market analysis US Economic Data Fed Reserve Chairman Gold Price Today Silver Price Today Gold Silver Surge April 2026

