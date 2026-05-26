Gold Silver Price Crash: గంటలోనే సీన్ రివర్స్.. కుప్పకూలిన బంగారం వెండి ధరలు..ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటున్న ఇన్వెస్టర్లు..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 26, 2026, 02:19 PM IST|Updated: May 26, 2026, 02:19 PM IST

Gold Silver Price Crash: బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. గత కొన్నాళ్లుగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి. నేడు స్వల్పంగా తగ్గి కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిచ్చాయి. ఈ నెలలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. నిన్న సోమవారం కూడా భారీగానే పెరిగాయి. మంగళవారం ఉదయం కూడా పెరిగాయి. కానీ ఒక గంటలో సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. ఒక్క సారిగా ఈ విలువైన లోహాల ధరలు కుప్పకూలాయి. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు సైతం ప్రాఫిట్ ను బుక్  చేసుకుంటున్నారు. 

బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ తగ్గాయి. మంగళవారం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. కిలో వెండి ధర అకస్మాత్తుగా రూ. 4400 పైగా పడిపోయింది. ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచిన తర్వాత వచ్చిన ఆకస్మిక పెరుగుదల కారణంగా, కిలో వెండి ధర రూ. 27,000 పైగా తగ్గింది. ఈ తాజా తగ్గుదల తర్వాత, వెండి ఇప్పుడు గరిష్ట స్థాయి నుంచి రూ. 1.85 లక్షలకు పైగా చౌకగా లభిస్తోంది. వెండితో పాటు బంగారం ధర కూడా తగ్గింది

అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల కారణంగా క్రూడాయిల్ ధరలు పెరగడంతో రానున్న  రోజుల్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో త్వరలోనే జరగనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లు పెరిగే ఛాన్స్ ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని విక్రయించి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ కారణంగా బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గి ఈ రోజు బంగారం, వెండి ధరలు పతనమయ్యాయి. 

13 రోజుల్లో వెండి ధర రూ. 27,000 మేర పడిపోయింది. ప్రభుత్వం విలువైన లోహాలపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించడంతో, మే 13న ఎంసీఎక్స్  లో వెండి ధర అకస్మాత్తుగా రూ. 3 లక్షలు దాటింది. కానీ ఆ తర్వాత, ఒకటి రెండు రోజులు మినహా, ధర స్థిరంగా ఉంది. అప్పటి నుండి 13 రోజుల్లో, తాజా తగ్గుదలతో దీని ధర రూ. 3,00,238 నుండి రూ. 2,72,265కు పడిపోయింది. దీని ప్రకారం చూస్తే, కిలో వెండి ధర రూ. 27,973 మేర తగ్గింది.

సోమవారం రోజంతా జరిగిన ట్రేడింగ్ తర్వాత, జూలై 3న గడువు ముగిసే సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కిలోకు రూ. 276,716 వద్ద ముగియగా, మంగళవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమయ్యే నాటికి అవి రూ. 4,451 మేర పడిపోయాయి. దాని మునుపటి గరిష్ఠంతో పోలిస్తే, జనవరిలో రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుదలతో వెండి కిలోకు రూ. 457,328 వద్ద జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోగా, ఇప్పుడు అది కిలోకు రూ. 185,063 మేర పడిపోయింది.   

బంగారం ధర దాని గరిష్ట స్థాయి నుండి తగ్గింది.  మంగళవారం గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా పడిపోయాయి. MCXలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే, జూన్ 5న గడువు ముగిసే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర, దాని మునుపటి ముగింపు ధర అయిన రూ. 1,59,081తో పోలిస్తే, 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,100కి పడిపోయింది. ఈ పతనంతో, 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాని గరిష్ట స్థాయి అయిన రూ. 2,02,984 నుండి ఇప్పుడు రూ. 44,884 మేర తగ్గింది. వెండి లాగే, దిగుమతి సుంకం పెంపు తర్వాత బంగారం ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. మే 13న, దీని ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,62,186 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోగా, ఇప్పుడు 10 గ్రాములకు రూ. 4,086 మేర తగ్గింది. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము

