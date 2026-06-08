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Gold Silver Price Crash: కుప్పకూలిన బులియన్.. గోల్డ్ రూ. 1,100, సిల్వర్ రూ. 5,000 పతనం.. ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా? నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..?

Written ByBhoomi
Published: Jun 08, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:33 PM IST

Gold Silver Price Crash: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి సమయమని చెప్పాలి. గత 10 రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది పసిడి ప్రేమికులు బంగారం కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఒక దశలో తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1లక్షకు చేరుకుంటుందన్న అంచనాలు కూడా వినిపించడంతో ఇంకొన్ని రోజులు ఆగడం బెటర్ అనుకునేవాళ్లూ ఉన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బంగారం ధరలు క్రమంగా దిగివస్తుండటంతో మార్కెట్లో ఇది కొత్త చర్చకు దారి తీస్తోంది. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మరింత తగ్గుతాయా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

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బంగారం, వెండి ధరలలో భారీ తగ్గుదల

 నేడు మే 8వ తేదీ సోమవారం  బంగారం, వెండి ధరలలో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది . ఎంసీఎక్స్  లో సోమవారం వెండి ధర కిలోకు రూ. 8,245 మేర తగ్గి రూ. 2,40,292కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా..  న్యూయార్క్‌లో వెండి ధర 1.25 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $66.98కి చేరింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ. 2,374 మేర తగ్గి రూ. 1,53,220కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్‌లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర 0.96 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $4,286.81కి చేరింది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందా? కమోడిటీ నిపుణుల అంచనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం?

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10 గ్రాముల బంగారం ధరలు

సోమవారం ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ.1,100 మేర తగ్గి రూ.1,58,800కు చేరింది. ప్రపంచ మార్కెట్లలో బలహీనత, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, ద్రవ్యోల్బణంపై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ తగ్గుదల చోటుచేసుకుంది. స్థానిక బులియన్ వ్యాపారుల ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర, శుక్రవారం ముగింపు ధర అయిన 10 గ్రాములకు రూ.1,59,900 నుండి  రూ.1,100 మేర తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,58,800కు చేరింది. అదేవిధంగా, వెండి ధరలు కూడా ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. వెండి ధరలు కిలోకు రూ.5,000 మేర తగ్గి రూ.2,55,700కు చేరాయి. గత సెషన్‌లో దీని ముగింపు ధర కిలోకు రూ.2,60,700గా ఉంది.

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 చమురు ధరల పెరుగుదల కారణం

 చమురు ధరల పెరుగుదల కారణంగా పెట్టుబడిదారుల దృష్టి సురక్షిత పెట్టుబడి మార్గాల నుండి మళ్లిందని, ఇది గత వారం బంగారం పనితీరు బలహీనపడటానికి దారితీసిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి బలపడటం కూడా విలువైన లోహాలపై అదనపు ఒత్తిడిని తెచ్చిందని, దీని కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌తో పోలిస్తే దేశీయ మార్కెట్ బలహీనంగా ఉందంటున్నారు.

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 విదేశీ వాణిజ్యంలో బంగారం ధరలు

 విదేశీ వాణిజ్యంలో బంగారం ధరలు ఒత్తిడికి గురై వారం చివరిలో పడిపోయాయి, అదే సమయంలో పారిశ్రామిక లోహాల ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో వెండి ధరలు కూడా తీవ్రంగా తగ్గాయి. విశ్లేషకుల ప్రకారం, యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ద్రవ్య విధాన నిర్ణయంపై కూడా మార్కెట్ దృష్టి సారిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది బులియన్   ఇతర కమోడిటీ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపవచ్చు.

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రష్యా-ఉక్రెయిన్ వివాదానికి పరిష్కారం

రష్యా-ఉక్రెయిన్ వివాదానికి పరిష్కారం లభించే సూచనలు కూడా బులియన్ డిమాండ్‌ను తగ్గించాయి. ఒకవేళ అంతర్జాతీయ ధరలు ఔన్సుకు $4,400-$4,500 స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంటే, విలువైన లోహాలు ఒత్తిడిలోనే ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. బలమైన రూపాయి, అధిక ముడిచమురు ధరలు, జాగ్రత్తతో కూడిన పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ వంటివి ధరలు వేగంగా కోలుకోవడాన్ని పరిమితం చేయగలవని పేర్కొంటున్నారు.

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డిస్ క్లైమర్

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

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